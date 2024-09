Huawei Watch GT 5 Pro Titan

Huawei hat heute auf der Innovative Product Launch in Barcelona offiziell seine neue Huawei Watch GT 5 Linie vorgestellt. Es ist die größte Auswahl an Uhren, die sie bisher hatten, mit insgesamt 12 verschiedenen Uhren in den Größen 46 mm und 41 mm. Von diesen 12 habe ich in den letzten zwei Wochen das Huawei Watch GT 5 Pro Titanium getestet. Mein Haupteindruck? Es ist teuer, aber es ist ein Premium-Modeaccessoire voller intelligenter Funktionen, die sich weniger wie ein Gadget anfühlen, sondern eher wie eine Qualitätsuhr aus analogen Zeiten.

Meine vorherige Smartwatch für den täglichen Gebrauch war die Huawei Watch Fit 3, die dem quadratischen Design folgt, das durch die Apple Watch -Serie populär geworden ist. So bequem diese Uhr auch ist, sie passt nicht wirklich gut zu einem formelleren Outfit, zum Beispiel, wenn ich im Finanzsektor arbeite. Einer der Gründe, warum sich das Watch GT 5 Pro viel mehr wie ein Qualitätsstück anfühlt, ist seine neuartige Form. Huawei hat sich für ein achteckiges Design für die Ränder um den AMOLED-Bildschirm entschieden, und sogar der Kronenknopf hat ein achteckiges Detail. Für mich bietet dies ein weitaus interessanteres visuelles Erlebnis als nur die quadratischen oder anderen kreisförmigen Formen, die auf anderen Uhren zu finden sind.

Wenn ich mir immer noch nur das Äußere der Uhr anschaue, gefällt mir auch das verwendete Titanmaterial sehr gut, das eigentlich TC4 Titanium im Gehäuse und in der Lünette ist. Das verleiht der Uhr nicht nur einen hochwertigen Look, sondern sorgt auch dafür, dass sich das 53-Gramm-Gerät leichter anfühlt, als ich erwartet hatte. Darüber hinaus passt sich das Uhrenarmband gut an die Uhr an, und da die Glieder eng aneinander liegen, bleiben keine Haare zwischen ihnen hängen. Die dezenten, aber dauerhaften roten und blauen Farbakzente im Inneren des Gesichts unterstreichen das Premium-Gefühl zusätzlich. Aufgrund der verwendeten hochwertigen Materialien ist das Tragen der Uhr Tag und Nacht äußerst angenehm, obwohl Sie sie mehr bemerken werden als bei leichteren Uhren wie der Watch Fit 3.

Sobald Sie die Watch GT 5 Pro einschalten, entspricht das 1,43-Zoll-AMOLED-Display mit einer Auflösung von 466 x 466 Pixeln und einer Pixeldichte von 326 ppi dem Premium-Vibe des Außendesigns. Das Display aus Saphirglas ist gestochen scharf und auch bei hellem Tageslicht gut ablesbar. Es gibt eine Reihe von edlen Zifferblättern, aus denen Sie sofort wählen können, aber noch viel mehr in Huaweis App Gallery, wenn Sie etwas Frisches brauchen. Die meisten von ihnen sind anpassbar, so dass Sie beispielsweise auf römische Ziffern umsteigen können. Mir gefällt auch sehr, dass die offiziellen Zifferblätter eine Always-on-Version haben, bei der das Zifferblatt gleich bleibt, der Hintergrund jedoch dunkler ist, um weniger Strom zu verbrauchen. Frühere Watch GT -Geräte hatten diese Funktion nicht und zeigten einen generischen, viel weniger interessanten AOD-Bildschirm an.

Um die Uhr einsatzbereit zu machen, müssen Sie die Huawei Health App installieren, die auf dem Google Play Store, Apple App Store oder Huaweis App Gallery zu finden ist. Mit dieser App auf Ihrem Telefon können Sie alle Ihre Gesundheitsmetriken und abgeschlossenen Trainingseinheiten verfolgen. Während die Installation und Kopplung im Allgemeinen einfach ist, gibt es einige Ärgernisse. Zunächst einmal fragt jede einzelne Metrik nach der Erlaubnis, Ihre Daten separat zu speichern, was ziemlich umständlich ist. Zweitens ist das Aktualisieren der Uhr, das Installieren zusätzlicher Apps oder das Herunterladen von Zifferblättern sehr langsam. Du wirst diese Dinge wahrscheinlich nicht oft tun, aber wenn du es tust, wirst du etwas Geduld brauchen.

Die Steuerung der Uhr über den Bildschirm funktioniert in der Regel gut, aber nicht alles ist gleich einfach. Die Symbole in Huaweis HarmonyOS haben eine gute Größe, und es gibt oft mehr als eine Möglichkeit, zu einer App oder Metriken zu gelangen, indem Sie zur Seite wischen oder die obere rechte Taste drücken. Wenn Sie einen Anruf entgegennehmen, ist der Ton klar und deutlich, und die Musikwiedergabe in Spotify kann während des Trainings einfach über die Uhr gesteuert werden. Neu ist auch, dass Nachrichten von WhatsApp oder ähnlichen Apps nun mit einer vollwertigen Tastatur beantwortet werden können, anstatt wie bei früheren Modellen mit voreingestellten Antworten. Während es theoretisch schön ist, mit Ihrer Uhr vollständig antworten zu können, sind die Tasten winzig und Sie sind besser dran, wenn Sie einfach Ihr Telefon greifen.

Obwohl ich nicht so viel Sport mache, wie ich sollte, habe ich auch die Workout-Tracking-Funktionen des Watch GT 5 Pro ausprobiert. Ich habe keine medizinischen Geräte, um zu überprüfen, was die Uhr misst, aber ich habe die Watch Fit 3 und Watch GT 5 Pro gleichzeitig einige Male getragen. Im Allgemeinen waren die Ergebnisse für meine Herzfrequenz ähnlich, obwohl der Watch Fit 3 an meinem rechten Handgelenk mehr Schritte maß als der Watch GT 5 Pro. Wenn ich draußen spazieren ging, habe ich auch versucht, die Watch GT 5 Pro auf den Trainingsmodus zu stellen, während die Watch Fit 3 normal gemessen wird. Dies führte zu einem Unterschied von 150 Kalorien zwischen der Uhr, die auf ein Gehtraining eingestellt war, und der Uhr, die ohne aktives Training gemessen wurde.

Die obigen Ergebnisse haben mir bestätigt, warum ich mich nicht so sehr für die Kalorienzahlen von Smartwatches interessiere, da es sich um Schätzungen handelt, die auf dem Training, der Größe, dem Geschlecht und dem Gewicht basieren, das Sie Ihrem Profil hinzufügen. Was mich bei meinen Spaziergängen jedoch beeindruckt hat, war die verbesserte GPS-Genauigkeit im neuen Watch GT 5 Pro. Es funktioniert separat von Ihrem Telefon, sodass Sie es beim Gehen oder Laufen nicht mitnehmen müssen. Ich trug die Uhr bei einem Einkaufsbummel in Amsterdam, und sie maß sehr genau meine Schritte auf der Straßenseite, auf der ich ging. In Gebäuden geht das GPS-Signal jedoch schnell verloren.

Um auf alles zurückzukommen, was auf der Uhr nicht besonders einfach ist: Neben dem nachträglichen Protokollieren Ihrer Reise habe ich verstanden, dass das Watch GT 5 Pro Offline-Karten für die Navigation unterstützt. Allerdings konnte ich anfangs wirklich nicht herausfinden, wie man es benutzt. In Huaweis Petal Maps bemerkte ich nur Wegbeschreibungen auf meiner Uhr in Form von Links- und Rechtsabbiegen. Die Installation anderer Karten-Apps auf der Uhr half ebenfalls nicht. Am Ende habe ich herausgefunden, dass es bei der Auswahl eines Outdoor-Trainings verfügbar ist. Wenn Sie zum Beispiel als Tourist herumlaufen, müssen Sie sich für einen Spaziergang im Freien entscheiden, und sobald ich das verstanden habe, ist es eine wirklich nette Funktion für eine einfache Navigation zu Fuß, ohne ein Telefon zu benötigen.

Die Metriken, die ich bisher am meisten verfolgt habe, waren meine Schlafqualität und mein Stresslevel. Sie helfen mir, nachts darauf zu achten, ausreichend Schlaf zu bekommen, und die Daten erinnern mich daran, durchzuatmen, wenn ich gestresst bin. Ich habe auch meinen Blutsauerstoffgehalt und mein EKG gemessen, die in Ordnung zu sein scheinen. Die großartige Akkulaufzeit hilft mir sehr bei der Verfolgung meines Schlafs, da der normale Gebrauch mit einer einzigen Ladung problemlos eine Woche oder so dauert. Das Aufladen ist ebenso gut, mit 50 % Ladung in 18 Minuten Ladezeit nach meinen eigenen Messungen.

Insgesamt schafft das Huawei Watch GT 5 Pro Titanium eine Balance zwischen Luxus und Funktionalität. Von den 12 Watch GT 5 -Versionen, die herauskommen, ist es wahrscheinlich die Version, die am besten zu mir passt. Es ist eine wunderschön gestaltete Uhr, die sich eher wie ein modisches Statement als ein Stück Technik anfühlt und gleichzeitig eine solide Leistung im täglichen Gebrauch bietet. Auf der anderen Seite ist jede Art von Update ziemlich langsam und die Schnittstellen zwischen Watch und Huawei Health App sind nicht immer klar. Insgesamt bietet der Huawei Watch GT 5 Pro Titanium mit einem Preis von rund 499 € bei der Markteinführung jedoch einen großen Mehrwert für alle, die ein hochwertig aussehendes Accessoire mögen, das wichtige Gesundheitsdaten verfolgt und nahtlos zwischen Arbeit und Freizeit wechseln kann.