Huawei Watch Fit 4 Pro

Mit dem Watch Fit 4 Pro fügt Huawei der Zeile Watch Fit erstmals eine Pro-Version hinzu. Ich habe das Watch Fit 3 im letzten Jahr als mein tägliches Wearable verwendet, daher war ich gespannt, welche Verbesserungen das nächste Gerät in der Reihe bringen würde und insbesondere welche zusätzlichen Funktionen mit dem Pro-Namen kommen würden. Wie sich herausstellt, verbessert das Watch Fit 4 Pro leicht, aber deutlich das, was beim Vorgänger gut funktioniert hat, während es einige Pro -Funktionen für bestimmte Zielgruppen hinzufügt, am auffälligsten das neue Golf Mode.

Der Grund, warum ich die vorherige Watch Fit 3 als tägliches Wearable verwendet habe, obwohl ich andere (und ausgefallenere) Smartwatches besitze, ist, dass sie mir eine großartige Kombination aus Komfort, intelligenten Funktionen und Akkulaufzeit bietet, die leicht eine Woche oder länger halten würde. Meine Anwendungsfälle im letzten Jahr waren hauptsächlich das Entgegennehmen von Telefonanrufen über das Gerät während der Fahrt, das Überwachen meines Schlafs, der sofortige Zugriff auf Nachrichten und schließlich einfach das Betrachten der Uhrzeit. Meiner Erfahrung nach macht das Watch Fit 4 Pro all dies genauso gut wie das Watch Fit 3, aber es fügt auch einige Upgrades und nette neue Funktionen hinzu.

Wenn Sie noch keine Huawei-Produkte verwendet haben, müssen Sie einige zusätzliche Schritte ausführen, um Watch Fit 4 Pro zum Laufen zu bringen, da Sie die Uhr nicht verwenden können, ohne zuerst die Huawei Health App zu installieren. Dies ist so einfach wie das Scannen eines QR-Codes in der Verpackung, das Erstellen eines Huawei-Kontos und das Verbinden des Wearables mit der App. Huaweis Health App ist recht intuitiv und zeigt Ihnen einen Überblick über Ihre Gesundheits- und Trainingsaufzeichnungen. Auch das Wechseln des Bildschirms Ihrer Uhr erfolgt hier, wobei eine große Anzahl kostenloser und kostenpflichtiger Alternativen zur Verfügung steht, um die Uhr an Ihren Stil anzupassen. Anfangs müssen Sie jedoch viele Berechtigungen freischalten, auch für das Wearable selbst. Es ist nur ein einmaliges Ärgernis, aber wenn Sie nicht zu technisch versiert sind, kann es einige Zeit dauern.

Was die Verbesserungen des Geräts betrifft, so wurde die Dicke des Gehäuses des Watch Fit 4 Pro von 9,9 mm beim Watch Fit 3 auf 9,3 mm reduziert. Dünner ist offensichtlich besser, da es einfach Probleme mit einem Wearable reduziert, das in einer Hülle stecken bleibt, und die Wahrscheinlichkeit verringert, dass man gegen etwas stößt. Je nach Armband scheint das Gewicht ähnlich wie beim Watch Fit 3 zu sein, aber mit der grünen Nylonarmband-Variante, die ich getestet habe, fühlt es sich wieder federleicht an. Die schlanke Größe und das geringe Gewicht bedeuten, dass es beim Tragen einfach nicht auffällt.

Das AMOLED-Display des Watch Fit 4 Pro ist eines der Highlights. Mit einer Auflösung von 347 Pixeln pro Zoll ist das 1,82-Zoll-Display sowohl scharf als auch groß genug, um die Optionen zu durchsuchen und Ihre Aktivitäten zu verfolgen. Im Vergleich zum Watch Fit 3 wurde die Spitzenhelligkeit auf 3.000 nits verdoppelt. Meiner Erfahrung nach bedeutet dies, dass er jederzeit gut sichtbar ist, auch bei direkter Sonneneinstrahlung. Ich habe an einem sonnigen Tag tatsächlich einige Videos von der Uhr mit meinem Handgelenk aufgenommen, und obwohl ich einige Schwierigkeiten hatte, die Blendung des Bildschirms aus dem Weg zu räumen, war das Display jederzeit hell und lesbar.

Die Steuerung von Watch Fit 4 Pro erfolgt durch eine Kombination aus Tippen und Wischen auf dem Bildschirm, Drücken und Drehen der Krone oder Taste an der Seite. Mir persönlich gefällt die Benutzeroberfläche sehr gut, mit runden Symbolen, die einen schnellen Zugriff auf alle Funktionen ermöglichen, wenn man einmal auf die Krone klickt. Auch das Annehmen von Anrufen auf der Uhr ist sehr einfach, da Sie mit der Krone die Lautstärke schnell ändern können. Auch die Zifferblätter können in hohem Maße über die Gerätesteuerung angepasst werden. Zum Beispiel habe ich ein Zifferblatt ausgewählt, das mir auf den ersten Blick die Uhrzeit, das Datum und die Höhe anzeigt, aber dies kann geändert werden, um Ihre Herzfrequenz, Batterie, das Wetter, den Kompass oder jede andere Metrik anzuzeigen, die die Uhr verfolgen oder anzeigen kann. Fügen Sie die Option hinzu, Ihre eigenen Fotos als Hintergrund für die Uhr anzuzeigen, und Sie haben eine Vielzahl von Möglichkeiten, die Uhr nach Ihren Wünschen anzupassen.

Um den Watch Fit 4 Pro 's Wert als Workouttracker auszuprobieren, habe ich ihn auf etliche Spaziergänge und Wanderungen mitgenommen. Die eingebaute GPS/Glonass-Positionierung wurde weiter verbessert, und es gibt jetzt auch einen Drucksensor, um Höhenänderungen beim Wandern oder Schwimmen zu verfolgen. Bei einer Wanderung in einem der finnischen Nationalparks fand ich die GPS-Positionierung sehr präzise, da ich die Route, die ich gegangen bin, mit bemerkenswerter Genauigkeit sehen konnte. Es zeigte sich deutlich, wie ich in ein paar engen Kreisen auf einer Fläche von etwa fünf Quadratmetern ging, als ich einen See fotografierte. Während meiner Wanderung verfolgte die Uhr eine Reihe interessanter Metriken, darunter meinen Standort, Höhenunterschiede, Tempo, Herzfrequenz und Sp02-Werte.

Die Kombination aus Tracking gab mir einen ausführlichen Bericht über die Wandertour. Die Metriken zeigten genau, wann ich bergauf ging, wobei meine Schritte langsamer wurden, während meine Herzfrequenz stieg. Nachdem ich die Reise beendet hatte, konnte ich die Route, die ich gewandert bin, und alle Metriken in der Health App sehen, einschließlich der Möglichkeit, ein kurzes Video zu exportieren, das meine Route nachzeichnet. Wenn Sie Ihre Outdoor-Aktivitäten verfolgen möchten, bietet der Watch Fit 4 Pro eine sehr überzeugende Auswahl an Funktionen, die in einem komfortablen Gerät verpackt sind. Für meine zukünftigen Wanderungen werde ich sie sicherlich wieder mit dem Watch Fit 4 Pro verfolgen.

Zurück zur Routenverfolgung: Der Watch Fit 4 Series bietet jetzt auch Farbkarten während des Trainings und beim Betrachten Ihrer Ergebnisse. Als ich zum Beispiel in Finnland war, habe ich meinen Besuch auf der Insel Suomenlinna als eine Wanderung im Freien aufgezeichnet. Die neue Farbkarte ermöglichte es mir, eine Echtzeit-Farbkarte an meinem Handgelenk zu sehen, um zu sehen, wohin ich ging. Sie müssen zuvor Offline-Karten über Health App herunterladen, um dies zu verwenden, da sie nicht auf dem Gerät vorinstalliert sind. Oder wenn du Komoot nutzt, gibt es dort Farbkarten. Meiner Erfahrung nach ist die Verfolgung sehr präzise, bis hin zur genauen Lokalisierung der Stelle, an der ich für einen ungeplanten Hygienestopp vom Weg abgekommen bin.

Eine neue Funktion, die nur für die Watch Fit 4 Pro und nicht für die reguläre Watch Fit 4 verfügbar ist, ist die Golf Mode. Dies bietet zwei Typen: Course Mode, um Ihnen beim Spielen auf dem Platz zu helfen, und ein Driving Range Mode, um Metriken über Ihre Schwünge auf dem Übungsplatz zu sammeln. Ich bin kein Golfer, aber ich konnte beide Modi auf einem der Golfplätze von Helsinki ausprobieren. Nachdem ich mir ein paar Ratschläge geholt hatte, wie ich meinen Schläger halten sollte, machte ich ein paar Schläge auf der Driving Range. Mit zwei Klicks verfolgte die Uhr Metriken wie meine Schwunggeschwindigkeit und Rückschwungzeit und zeigte an, wie gut ich auf einer farbigen Linie abschneidet. Es fühlte sich gut an, den Ball in die grüne Zone in der Mitte zu bringen, und ich habe es sogar geschafft, ein paar gute Schläge zu machen.

Als nächstes fuhr ich mit einem Golfcart die Range hinunter zum ersten Platz. Bevor Sie mit der Verwendung von Course Mode beginnen, müssen Sie die entsprechenden Karten mit Ihrem Telefon herunterladen, je nachdem, wo Sie sich befinden. Nach dem Start zeigt die Uhr eine Vorschau des Bereichs an und zeigt Dinge wie Entfernungen, Wasser, Sanddünen und Höhenmeter an. Es verfolgt auch Ihre Position per GPS und gibt Ratschläge zu Windgeschwindigkeiten. Nachdem ich meine Schwünge gemacht und den Ball geputtet hatte, trug ich meine Ergebnisse in die Scorekarte in der Uhr ein, so dass ich sie leicht im Auge behalten konnte. Meiner Erfahrung nach ist es eine schöne Ergänzung zum Watch Fit 4 Pro für ein bestimmtes Publikum. Die Karten sind klein, aber klar zu sehen und die Swing-Metriken schienen dem zu entsprechen, was ich tat. Aber das sage ich als absoluter Amateur im Golf.

Eine letzte Eigenschaft der Watch Fit -Serie und der intelligenten Wearables von Huawei im Allgemeinen ist die hervorragende Akkulaufzeit, die sie bieten. Mit dem Watch Fit 4 Pro habe ich es nur einmal aus der Box geladen und ein weiteres Mal bisher, über einen Zeitraum von etwa zwei Wochen. Dazu gehört, dass das Always-on-Display in den letzten Tagen aktiviert wurde. Die Akkulaufzeit reicht locker für eine ganze Woche, und das Aufladen ist in etwa einer Stunde abgeschlossen, jetzt mit den gleichen Ladegeräten wie die Watch GT -Serie von Huawei. Diese Art der Akkulaufzeit bedeutet, dass Sie die Uhr überall tragen können, auch im Urlaub, beim Sport, Schwimmen oder Spazierengehen. Es ist ein Paket, das zum Namen "Fit" passt, immer da ist und Kraft für Menschen hat, die gerne aktiv sind.

Zusammenfassend möchte ich sagen, dass ich von der Watch Fit 4 Pro genauso begeistert bin wie von der Watch Fit 3. Es verfügt über einen klaren und gestochen scharfen AMOLED-Bildschirm, der sowohl die Auflösung als auch die Spitzenhelligkeit hat, um unter allen Umständen problemlos angezeigt zu werden. Die Akkulaufzeit beträgt locker über eine Woche. Außerdem ist es sehr leicht und dünn, was es sehr angenehm zu tragen macht. Ich denke, das gilt besonders für die grüne Version mit dem Nylonarmband, das ich getestet habe. Durch die Hinzufügung eines Luftdruckmessers und Farbkarten konnte ich mir sehr detaillierte Übersichten über meine Wanderungen und Spaziergänge verschaffen, sowohl in Echtzeit als auch danach. Es ist auch die Verbesserung, die mir gegenüber dem Watch Fit 3 am besten gefällt. Alles in allem, wenn Komfort, eine hervorragende Akkulaufzeit, Zugriff auf die meisten intelligenten Funktionen und die Verfolgung von Outdoor-Aktivitäten das sind, was Sie suchen, ist das Watch Fit 4 Pro ein großartiges Gerät, das Sie in Betracht ziehen sollten. Mit dem neuen Golf Mode gilt das besonders, wenn Sie auch Golfer sind.