Huawei ist in seinem Heimatmarkt China innovativ an der Smartphone-Front, und obwohl sie leider keine Aussicht haben, hier mit Google-Diensten verkauft zu werden, haben sie sich stattdessen in den Smartwatch-Markt gestürzt und immer wieder bewiesen, dass sie ein faszinierender Hersteller sind, der über den Tellerrand hinausschaut und wirklich hervorragende Hardware liefern kann. auch.

Allerdings ist die Huawei Watch D2 aus einem etwas anderen Stoff geschnitten als die eher soliden anderen Smartwatches, die wir uns in letzter Zeit von ihnen angesehen haben. In vielerlei Hinsicht handelt es sich um einen viel seriöseren Tracker, der in erster Linie dazu gedacht ist, dass Sie Ihre Gesundheit oder nur Teile davon sorgfältiger überwachen können.

Zuerst möchte ich den Elefanten im Raum ansprechen, denn es ist natürlich eher bedauerlich, dass das D2 so aussieht, wie es aussieht. Huawei würde sich sicherlich davon distanzieren, es als Apple Watch Klon zu bezeichnen, daher unterlasse ich das, aber diese quadratische Form, die digitale Krone in der oberen rechten Ecke. Huawei hätte einen anderen Formfaktor und ein anderes Bildschirmverhältnis wählen können, aber stattdessen sieht das D2 wie ein weit weniger seriöses Gadget aus, als es tatsächlich ist, und das ist eine Schande. Ich bin nicht verrückt nach der Optik, das sei gesagt, auch wenn sowohl das Armband mit eingebautem "Airbag" zur bestmöglichen Blutdruckmessung als auch das funkelnde Uhrengehäuse beeindruckend sind.

Abgesehen davon ist die D2 wahrscheinlich die bisher pragmatischste Smartwatch von Huawei, die fast ausschließlich darauf ausgelegt ist, dem Benutzer einen bestimmten Funktionsumfang zur Verfügung zu stellen und diesen so zuverlässig wie möglich bereitzustellen. Es gibt eine ambulante 24-Stunden-Blutdruckmessung, ein eingebautes EKG, ein SpO2-Messgerät, eine Vielzahl von Trainingsmodi und detaillierte Überprüfungen von beispielsweise Schlafmustern, die von Anfang bis Ende überwachen und nach abnormaler oder ungleichmäßiger Atmung oder ähnlichem suchen. Es ist wirklich tiefgreifend und weitaus entgegenkommender als jede andere "Aufschlüsselung" von Gesundheitsdaten, die ich von anderen Smartwatches gesehen habe. Es lässt die Suite von Fitbit oder Apple wirklich so aussehen, als wäre sie für Kinder oder einfach nur für den unbeschwerten Gebrauch gedacht.

Ich habe weder Schlafapnoe, noch muss ich meinen Blutdruck genau im Auge behalten (ich habe im letzten Jahr oder so eine Hypochondrie entwickelt), daher ist es ein bisschen schwierig für mich, aber ich kann sagen, dass die Huawei Watch D2 von der EU Medical Device Regulation genehmigt und autorisiert ist, und dass die Art und Weise, wie die Ausbildung ausgewählt wird, präsentiert und katalogisiert gehört zu den fortschrittlichsten Suiten, die ich bisher gesehen habe.

Machen Sie keinen Fehler, die D2 ist die einzige Smartwatch, die ABPM bietet, d.h. die konstante, konsistente und gründliche Messung des Blutdrucks, die sie zu einem viel ernsthafteren Gesundheitsgerät macht. Gleichzeitig ist es schwierig zu beurteilen, ob 350 £ völlig unangemessen sind, da es so wenig gibt, mit dem man sie vergleichen kann. Ich kann jedoch sagen, dass ich zwar wirklich der Meinung bin, dass Huawei hier ein anderes Designprofil hätte wählen sollen, aber die Technologie und Funktionalität dahinter sind so beeindruckend, dass ich eher bereit bin, über eine Reihe kleinerer Probleme hinwegzusehen.

Und doch muss ich gleichzeitig darauf hinweisen, dass die D2 zwar brillant ist, um zu laufen und Ihre Gesundheit zu überwachen, aber auch eine schlechtere Smartwatch ist als die anderen Uhren von Huawei, einschließlich der GT 6 Pro und Ultimate 2. Keiner von ihnen verfügt über ABPM, aber der D2 ermöglicht es Ihnen nicht, kontaktlos zu bezahlen oder Spotify abzuhören. Es fehlen eine Vielzahl traditioneller Smartwatch-Funktionen, und das ist schwerer zu verzeihen, auch wenn der Fokus hier woanders liegt, und vor allem, weil Huawei diese Funktionen bereits auf seinen anderen Smartwatches anbietet. Hinzu kommen die natürlichen Einschränkungen, wie z. B. weniger detaillierte Benachrichtigungen als WearOS und unzureichende App-Bibliotheken.

Das heißt, die D2 steht für sich allein und ist eine offensichtliche Wahl, wenn Sie nach einer Semi-Smartwatch suchen, die es weitaus ernster meint, Ihnen fortschrittliche, detaillierte und genaue Gesundheitsdaten zur Verfügung zu stellen.