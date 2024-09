Huawei Watch 4 Pro Space Edition Titanium Testbericht

HQ

Erlauben Sie mir, aus mehreren Gründen von unserem üblichen redaktionellen Stil für Hardware-Rezensionen bei Gamereactor abzuweichen. Die erste ist die Neuheit, denn die Titan-Luft- und Raumfahrtversion dieser Uhr kam Ende Mai für rund 650 Euro auf den Markt, während ich sie im August in drei Wochen getestet habe und sie jetzt für über 500 Euro erhältlich ist.

Der zweite hat mit der Tatsache zu tun, dass Sie zwar meine Bewertungen von Geräten aller Art (Lautsprecher, Kopfhörer, Computer und andere Geräte) gelesen haben, ich jedoch kein Smartwatch-Benutzer bin. Lest dazu die anderen aktuellen Watch-Reviews meiner Kollegen von Gamereactor. Ich habe in diesem Jahrhundert noch nicht einmal eine Armbanduhr getragen, also habe ich den Prozess als etwas persönliches Interesse und Neugier angesehen: Mal sehen, wie ich mich zu einer High-End-Smartwatch am Handgelenk verhalte, wie viel sie mir bringt und wie sehr sie mich nervt. Ich denke, diese Perspektive könnte für mehr als einen von Ihnen nützlich sein.

Das erste, was ich sagen muss, ist, dass die, *atmet tief durch*, Huawei Watch 4 Pro Space Edition Titanium, keine normale Uhr ist. Es ist eine schicke Uhr. Sie werden die sportlichen, rechteckigen, abgerundeten Velcro Riemen-Smartwatches tragen oder daran gewöhnt sein, die in Mode gebrachten Smartwatches zu sehen, die Apple Watch und Co. in Mode gebracht haben und die 80 % der Nutzer tragen.

Obwohl Huawei in seiner Fit -Linie diesem Stil folgt, entscheiden sich sowohl die Watch 4 als auch die GT bzw. Ultimate für eine traditionelle kreisförmige Kugel, bei der die Elemente auf dem Bildschirm in 3D und konzentrisch angeordnet sind oder die analogen Hände imitiert werden. Seine Größe ist großzügig und beherbergt einen 1,5-Zoll-Touchscreen, der von einer roten Keramiklünette umgeben ist, die einen Kontrast zum Metallic-Grau des restlichen Finishs bildet, das in dieser Version über ein Titangehäuse verfügt.

Da das Armband aus Metallgliedern besteht (ich fand es übrigens sehr einfach, eines zu entfernen, um es an mein schlankeres Handgelenk anzupassen), sieht die Uhr im Vergleich zu den Sportuhren sehr elegant aus, mit einem luxuriösen, aber nicht kitschigen Touch. "Die Space Edition ist eine Hommage an die wagemutigen Maschinen, die die Menschheit zu neuen Höhen geführt haben" und dies zeigt sich neben der Kombination von Metallen und Farben auch in den thematischen Hintergründen und Display-Layouts, mit dem Tag-Nacht-Zyklus auf den Planeten des Sonnensystems, Mondinformationen oder Sternbildern, eine Freude für Astronomie-Liebhaber.

Als Smartwatch-Laie und geschieden von Armbanduhren fand ich sie etwas schwer, und das nicht nur am ersten Tag. Es sind 65 Gramm für das Zifferblatt plus Armband, was in Ordnung ist, aber in meinem speziellen Fall hätte ich vielleicht den Zwischenschritt der Sportmodelle machen müssen, sowohl für die Leichtigkeit als auch für die Passform. Von dort aus machte ich mich daran, so weit wie möglich in das Huawei-Smartwatch-Erlebnis einzutauchen.

Und zeigt es die Zeit an? Klar, in jedem erdenklichen Format, sogar in zwei Zeitzonen gleichzeitig, was für uns bei Gamereactor bei der Berichterstattung über Events in Los Angeles oder Japan super ist. Aber Smartwatches konzentrieren sich in Bezug auf die Funktionalität und abgesehen von Benachrichtigungen und anderen Dingen, die Ihr Telefon tun kann, hauptsächlich auf Gesundheits- und Sportmessungen. In diesem Sinne verwende ich seit Jahren ein Polar Armband, um meine Herzfrequenz bei Sportarten wie Laufen, Kung-Fu, Radfahren, Schwimmen, Rudern oder Pilates zu messen, also wollte ich es als Vergleich verwenden.

Aber bei Smartwatches geht es nicht nur um die Herzfrequenz für bestimmte Routinen. Abgesehen davon, dass Sie es den ganzen Tag tragen können (im Gegensatz zu momentanen Herzfrequenzsensoren), umfassen sie auch Funktionen zur Überwachung von Stress, Atmung, Hauttemperatur, Blutdruck und Blutsauerstoff. Noch wichtiger für mich, der an Schlaflosigkeit leidet, sind sie ein ständiger Monitor der Schlafqualität. Ich wollte es für mehrere vergleichende Zwecke verwenden.

Alle diese Funktionen werden über die Huawei Health App auf Ihrem Smartphone aufgezeichnet, wenn Sie sie täglich mit Ihrer Uhr synchronisieren. Hier muss ich aufgrund meiner Erfahrung das erste große Fazit ziehen: Wo die Hardware des Huawei Watch 4 Pro Space Edition Titanium beeindruckt und ich wenig zu meckern habe, muss die Softwareseite aufholen.

Der Aktualisierungsprozess der Uhr ist beim ersten Einschalten oder wenn sie einen großen Vorgang benötigt (mehr als eine Stunde und Sie werden aufgefordert, Ihr Telefon nicht zu benutzen), sehr langsam, aber er muss auch die tägliche Synchronisierung verbessern. Jede Funktion erfordert eine Reihe von Berechtigungen für den Zugriff auf biometrische personenbezogene Daten, aber dieser Prozess könnte auch optimiert werden. Und dann ist da noch der Elefant im Raum: Wenn Sie es mit einem iPhone verwenden, wie ich es tue, anstatt mit einem Android oder Huawei-Smartphone, werden Sie eine viel eingeschränktere Erfahrung haben, in diesem Fall vielleicht mehr aufgrund der eigenen Einschränkungen von Apple bei der Kommunikation mit einer Uhr, die es nicht besitzt, mit seinen Telefonen.

Verstehen Sie mich, ich gehöre nicht zu denen, die jede Benachrichtigung auf ihre Uhr setzen, weil ich sie bereits auf meinem Handy reduziere, damit sie mich nicht verrückt machen, aber so etwas wie das Steuern der Musikwiedergabe, das Sehen, welches Lied gerade gespielt wird, oder das Drücken von "Gefällt mir" ist sehr nützlich am Handgelenk, ohne dass Sie Ihr Telefon herausnehmen müssen. Und das kann man mit einem iPhone nicht machen.

Ich hatte auch Probleme mit einigen Benachrichtigungen, die immer wieder auftauchten, obwohl ich sie schon einmal gesehen hatte, mit gelegentlichen App-Fehlern, mit schlechter In-App-Übersetzung oder mit der Bildschirmtastatur, die nicht am besten geeignet ist, um eine kurze Nachricht zu schreiben oder eine Notiz zu machen. Aber das ist alles Software, denn auch hier sind die Verarbeitungsqualität, die Materialien und die Reaktionsfähigkeit des Geräts zu fast jeder Zeit erstklassig.

Fast, weil es mir nicht normal vorkommt, dass Wasser in der Dusche den Touchscreen so einfach aktivieren und steuern kann, wenn es sich um eine tauchfähige und generell superwiderstandsfähige Uhr handelt. Das ist mein einziger Kritikpunkt am greifbaren Teil, zusammen mit dem Vorbehalt, dass sie logischerweise angesichts ihres Gewichts und ihrer Form nicht die beste Smartwatch ist, wenn Sie sie in erster Linie für den sportlichen Einsatz benötigen. Die Huawei Watch 4 Pro ist für den ganzen Tag und in allen Situationen geeignet.

Es ist möglich, einen Anruf direkt auf der Uhr entgegenzunehmen, genau wie Michael Knight, der mit KITT spricht, und obwohl die Qualität so schlecht ist, wie man es von einem Handgelenkgerät mit Mikrolautsprecher erwarten würde, kann es sicherlich ein kurzes Gespräch führen, wenn Sie beispielsweise im Pool sind.

Was den Schlaf anbelangt, der mein medizinisches Hauptinteresse war, so verlangte ich nicht, dass er so genau ist wie ein Aktigraph (z. B. ein professioneller Schlafring), und obwohl ich die Aufzeichnungen sowohl nützlich als auch interessant fand, bemerkte ich auch einige Ungenauigkeiten. In der Regel ist es in der Lage, die "REM-, Leicht- und Tiefschlafphasen" auf anständige Weise zu lesen und dann Analysen und Kommentare abzugeben, die den Nagel auf den Kopf treffen (meine Tiefschlafkontinuität ist zum Beispiel eine Katastrophe), aber es ist auch wahr, dass es mehrere "wache" Zustände nicht erkannt hat, in denen ich sogar aufgewacht und gelaufen bin. Ich verstehe, dass es wie in der Sportpraxis ist, die eher als Leitfaden denn als ultrapräzises Gerät dient, um dem Arzt einen Bericht zu erstatten, aber das muss berücksichtigt werden.

Apropos Sport: Ich habe auch einige Diskrepanzen zwischen den BPM der Uhr und dem Polar OH1+ gesehen, vor allem, wenn ich in Disziplinen wie Rudern über 140 ging. Zuerst war ich eher verärgert, aber beim Vergleich der Gesamttrainingsergebnisse - sehr nahe am Par - und nicht der Echtzeitmessung, sah ich, dass der Unterschied, der bis zu 5-7 Schläge betragen konnte (ein großer Unterschied), mehr mit der Aktualisierungsrate beider Geräte zu tun haben könnte als mit der tatsächlichen Genauigkeit.

Werde ich also nach meiner Erfahrung mit Huawei eine Smartwatch kaufen? Das ist eine Fangfrage. Ich denke, es ist eine außergewöhnliche und sehr stilvolle Uhr für alle, die einen allgemeinen Gebrauch und ein traditionelles Finish suchen, insbesondere wenn Ihr Smartphone Android oder Huawei ist. Die Materialien sind luxuriös, die hochwertige Verarbeitung hochwertig und der Bildschirm viel heller als bei minderwertigen Modellen wie dem Fit. Der Akku hält locker eine Woche, und um ehrlich zu sein, gefielen mir Dinge wie der Morgenwecker mit einem leichten Rumpeln am Handgelenk viel besser als der schrille akustische Wecker des iPhones.

Auch der Kompass, das GPS (obwohl es eine Weile dauert, bis es aktiviert ist) und die NFC-Zahlung können auf einem Handgelenkgerät sinnvoller sein und sehen in einem kreisförmigen Format toll aus, zusammen mit all den 24-Stunden-Gesundheits- und Sportfunktionen. Wenn Sie eine Smartwatch verwenden, um Ihr Mobiltelefon weniger herauszunehmen, kann dies ein Gewinn sein, solange Sie nicht jeden Moment an ihre Benachrichtigungen gebunden sind, aber dies ist eine persönliche Meinung. Denken Sie daran, dass diese Uhr genauso viel oder fast genauso viel kostet wie ein Mittelklasse-Smartphone, daher empfehle ich sie Personen mit den Bedürfnissen des vorherigen Absatzes, die mit diesen Uhren vertraut sind und auf ein luxuriöseres Gerät aufrüsten möchten. Ich fahre mit nacktem Handgelenk fort, aber ich erkenne, dass mich das Gerät selbst beeindruckt hat und dass es mit einigen Softwareverbesserungen an der Spitze seiner Produktpalette stehen wird.