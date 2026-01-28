HQ

Wenn man das Huawei FreeClip 2 zum ersten Mal sieht, sind es die kleinen, subtilen Details, die den Blick fesseln. Das Gehäuse ist quadratischer, das Interieur wurde leicht verändert, und ehrlich gesagt bevorzuge ich die vorherige Stilierung. Obwohl das viel kompakter ist, ist es etwas komplizierter, sie wegzuräumen. Das wird dadurch ausgeglichen, dass es weder links noch rechts gibt. Sie passen sich an jedes Ohr an, an dem man sie anbringt.

FreeClip verwendet ein sogenanntes C-Brücken-Design, d. h. es wird über ein gebogenes Kunststoffteil am Ohr befestigt, das an einem Gegengewichtgehäuse für die Elektronik angebracht ist. Dieses Design wirkt viel leichter, luftiger und viel weniger aufdringlich für den Gehörgang, da das Lautsprechergerät nicht wie ein normales In-Ear-Gerät in den Gehörgang eindringt. Sobald man gelernt hat, sie richtig an die eigene Ohrform anzupassen, lassen sie sich leicht tragen, und ich ziehe sie sogar herkömmlichen In-Ear-Kopfhörern vor, wenn ich am Computer Musik höre oder telefoniere. Es ist eine ganz andere Art, Kopfhörer zu tragen, aber persönlich stört mich das nicht. Im Gegenteil, ich finde es bedauerlich, dass nicht mehr Marken ein ähnliches Design verwenden, da es viel bequemer ist als herkömmliche Geräte.

Die Treibereinheiten sind Dual-Treiber mit 10,8 mm und sind über Bluetooth 6.0 verbunden. Dies ist ein Standard, der von modernen Geräten kaum unterstützt wird, daher ist es schön zu sehen, dass Huawei hier ziemlich fortschrittlich ist. Im Moment bedeutet das jedoch hauptsächlich, dass es sich mit zwei Geräten gleichzeitig verbinden kann und Pop-up-Pairing unterstützt. Das Gehäuse beherbergt einen 537-mAh-Akku und die Geräte selbst liegen bei 60 mAh. Es ist nicht viel, aber genug für fast 40 Stunden, wenn es fast ausschließlich zum Musikhören genutzt wird. Die Ladezeit betrug knapp unter einer Stunde, wenn sie komplett entladen war, aber normalerweise lade ich mit etwa 20 Prozent verbleibender Leistung im Gehäuse nach. Das Gehäuse selbst hat eine ungewöhnliche Finish, die es sauber wirken lässt, aber dennoch griffiger als die Konkurrenz. Außerdem liegt es bei Anrufen nicht daran, dass mir die Anrufqualität nicht gefällt, sondern einfach so, dass die Musik so natürlich klingt, weil die Klangqualität tatsächlich gut ist.

Der Preis liegt mit 229 Euro nahe am Vorgängermodell. Sie sind weder teuer noch billig, aber angesichts der viel teureren Kosten durch Spezialwerkzeuge und Formen habe ich mich entschieden, mich nicht über den Preis zu beschweren.

Abgesehen vom Sound, der sehr leicht und offen ist, muss man auch bedenken, dass diese auch ein Accessoire sind. Aufgrund des reinen Komforts empfehle ich dringend, zumindest diese statt traditioneller In-Ear-Gitarren auszuprobieren, wenn man nichts gegen ein bloßes 5-Gramm-Setup im Ohr hat. Traditionelle In-Ears können in dieser Hinsicht jedoch nicht mithalten, aber da man sie zum Tippen und Wischen nutzen muss, muss man sich auch daran gewöhnen, ein wenig Druck auszuüben.

Obwohl die Klangqualität, besonders im Bass, wirklich gut ist, ist der Hauptnachteil des Designs das Fehlen von Rauschunterdrückung, wie bereits erwähnt. Sie eignen sich nicht für den Einsatz im Zug, eignen sich aber gut zum Radfahren oder Wandern. Sie sind die bessere Wahl, da sie eine deutlich bessere Wahrnehmung der Umgebung ermöglichen. Gleichzeitig haben Mitten und Höhen in Kombination mit guter Dynamik diese zu meinen Favoriten gemacht, wenn ich zu Hause kabellose Audio nutze.

