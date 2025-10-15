Ich benutze täglich Kopfhörer für Spiele, Besprechungen und Musikhören, aber bei so viel cooler Technologie zur Auswahl war ich nie bereit, einen Premium-Preis dafür zu zahlen. Meistens wechsle ich zwischen den Kopfhörern, die für das, was ich tue, am besten geeignet sind: Ich habe kabelgebundene USB-C-Kopfhörer für Besprechungen, einige ältere OnePlus Buds Pro zum Musikhören und seit vielen Jahren benutze ich ein Paar Huawei Freebuds 4i für Reisen, mit denen ich mit seiner Geräuschunterdrückung Geräusche herausfiltern kann. Ich habe daher gerne die Huawei Freebuds 7i ausprobiert, um zu sehen, wie sich die Einsteiger-Ohrhörer von Huawei entwickelt haben.

Auf den ersten Blick sehen die Huawei Freebuds 7i den meisten Konkurrenzgeräten sehr ähnlich. Die Ohrhörer befinden sich in einem runden Gehäuse in den Farben Schwarz, Weiß oder Rosa. Ich habe die weiße Farbe für diese Rezension erhalten und mag das Aussehen des glänzenden Kunststoffs. Das Design ist gut ausbalanciert, wobei die Kopfhörer sauber in das Gehäuse passen. Das gesamte Produkt ist außen in der gleichen Farbe gehalten, mit nur minimalen silbernen Elementen, wie dem Huawei -Logo auf dem Gehäuse und einigen Sensoren an den Knospen selbst. Vom Design her sind die Freebuds 7i auf Augenhöhe mit anderen teureren Kopfhörern von Samsung und Apple.

Mit einem Gesamtgewicht von unter 50 Gramm gehören diese Kopfhörer zu den leichteren, die ich je in der Hand gehalten habe. Das Öffnen und Schließen des Gehäuses ist einfach zu bewerkstelligen, da das kreisförmige Gehäuse genügend Oberfläche und Halt bietet, um es mit einer Hand zu halten, während die Kopfhörer nacheinander in Ihr Ohr eingeführt werden. Das Stick-Ende jedes Kopfhörers ist lang genug, um es bequem zu halten, und es gibt eine gute Gewichtsbalance, die verhindert, dass es zu leicht aus den Fingern fällt. Die Ohrhörer selbst haben eine ziemlich standardmäßige Staub- und Wasserbeständigkeit von IP54, was bedeutet, dass Sie sie auch an einem regnerischen Tag im Freien verwenden können.

Meiner Erfahrung nach sind die Freebuds 7i sehr angenehm zu tragen, auch für mehrere Stunden am Stück. Im Lieferumfang sind Silikonspitzen in vier verschiedenen Größen enthalten, was bei der Suche nach der richtigen Passform hilft. Die Freebuds 7i passen mir perfekt, und es besteht fast keine Chance, dass sie herausfallen, selbst wenn ich auf und ab springe. Das hat zum Teil mit dem Silikonmaterial zu tun, denke ich. Ich habe zufällig einige preisgünstige Bluetooth-Kopfhörer von QCY bestellt, um sie für Online-Anrufe zu verwenden, und habe mit diesen genau die gegenteilige Erfahrung gemacht, da sie mir ständig das Gefühl geben, dass sie gleich ausfallen, was mich daran erinnerte, wie wichtig eine gute Passform ist.

Kommen wir zu einem der wichtigsten Aspekte, die Audioqualität auf dem Freebuds 7i ist sehr abgerundet. Da ich mich zuerst auf die Musik konzentriere, finde ich, dass die Freebuds 7i einen klaren Klang über das gesamte Spektrum hinweg bietet. Ich habe sie mit einigen anderen Kopfhörern verglichen, und obwohl einige andere deutlich stärkere Bässe bieten, schätze ich die Klarheit des Freebuds. Wenn man sich zum Beispiel einige Metal-Songs anhört, gibt es eine gute Balance zwischen tiefen Klängen von Gitarrenriffs, Stimmen und Dingen wie Becken im Schlagzeug. Bei einigen billigeren Kopfhörern, mit denen ich ihn verglichen habe, waren die Klänge viel verbundener. Ich habe die Kopfhörer auch zum Spielen auf meinem Laptop verwendet, und die Aufnahmegeräusche sind ähnlich ausgewogen, sowohl mit Klarheit in höheren Tönen als auch mit genügend Bässen, um ein Gefühl von Schwere aus dem Klang zu bekommen.

Leider scheint der Ton in der Standard-Equalizer-Einstellung etwas hinter seinem Potenzial zurückzubleiben. Die Audioqualität ist viel flacher als bei der Verwendung einer der Equalizer-Voreinstellungen in der AI Life -App. Ich würde daher wirklich empfehlen, die App zu verwenden, da sie die notwendigen Anpassungen bietet, um den Klang in verschiedene Richtungen zu verstärken, wobei auch benutzerdefinierte Equalizer möglich sind. Das Abrufen der AI Life -App erfordert zwar einen gewissen Aufwand, indem man sie über die AppGallery von Huawei bekommt, aber dies ist eine einmalige Zeitinvestition von nur ein paar Minuten.

Ein Novum auf dem Freebuds 7i ist Huaweis neue Version der aktiven Geräuschunterdrückung namens Intelligent Dynamic Active Noise Cancellation 4.0. Ich habe die Geräuschunterdrückung bei vielen verschiedenen Gelegenheiten ausprobiert, und sie ist in der Lage, viele Geräusche herauszufiltern, wenn auch nicht alle. Meiner Erfahrung nach ist es großartig darin, tiefe Geräusche herauszufiltern, aber einige der höheren Töne kommen immer noch durch. Zum Beispiel sind die Freebuds 7i während eines Fluges fantastisch zu tragen, da sie fast das gesamte laute, aber leise Brummen herausfiltern, das Sie in einem Flugzeug hören. Es ist ein großartiges Erlebnis, eine Serie auf Ihrem Handy mit dem Freebuds 7i anzusehen, da Sie die Lautstärke relativ niedrig halten können, um alles zu hören, und sich vollständig von den Geräuschen um Sie herum abgeschottet fühlen.

Beim Musikhören zu Hause dringen nur die höheren Töne in die Geräuschunterdrückung ein, wie z. B. die höchsten Töne in der Stimme einer Person oder Tasten, die auf einen Tisch fallen. Das Gleiche gilt, wenn Sie die Kopfhörer draußen tragen: Sie hören scharfe Geräusche wie eine vorbeifahrende Straßenbahn im Hintergrund Ihrer Musik oder die Stimme von jemandem, der nach Ihnen ruft. Im Großen und Ganzen ist die Geräuschunterdrückung großartig, auch wenn sie nicht alle Hintergrundgeräusche vollständig ausblendet. Ich habe auch versucht, die Kopfhörer für Besprechungen zu verwenden, und ich glaube, es gibt sogar eine gewisse Geräuschunterdrückung in den Mikrofonen. Die Anrufqualität ist klar, wenn auch nichts Besonderes, mit einigen Hintergrundgeräuschen, wie z. B. lauteren Stimmen, die während eines Anrufs abgenommen werden.

Andere Aspekte, die ich an den Kopfhörern mag, sind die großartige Akkulaufzeit und die Optimierungen, die Sie über die AI Life App vornehmen können. Laut Huawei haben die Freebuds 7i eine Akkulaufzeit von 5 bis 8 Stunden in den Knospen selbst und zwischen 20 und 35 Stunden mit der Hülle zum Aufladen dazwischen. Meiner Erfahrung nach ist das in etwa richtig, da ich die Kopfhörer nur ein paar Mal aufgeladen habe, obwohl ich sie fast täglich stundenlang getragen habe. Die AI Life -App fügt einige interessante Funktionen hinzu, die sonst nicht verfügbar wären. Es gibt die Equalizer-Voreinstellungen, die dem Audio einen spürbaren Unterschied hinzufügen, und es gibt auch eine Einstellung für die räumliche Audiosimulation. Auf diese Weise können Sie den Schall simulieren, der von vorne oder von überall um Sie herum kommt, so dass Sie von einem Laptop wegschauen und den Ton beispielsweise hauptsächlich auf einem Ohr hören können. Die Audioqualität scheint ein wenig zu leiden, da sie dem Audio etwas von der Tiefe nimmt. Ich verstehe die realen Anwendungsfälle nicht vollständig und habe es daher nicht wirklich verwendet, abgesehen davon, dass ich es ein paar Mal ausprobiert habe.

Schließlich sind die Gesten auf dem Huawei Freebuds 7i sehr praktisch und zuverlässig zu verwenden. Gesten können über die AI Life -App geändert werden, aber standardmäßig sind mehrere Steuerelemente verfügbar. Wenn Sie den linken Kopfhörer nach oben oder unten wischen, wird die Lautstärke konstant gesteuert, während Sie einen der Kopfhörer gedrückt halten, um zwischen Geräuschunterdrückung, Awareness-Modus oder ANC-Aus-Modus zu wechseln. Das sind natürlich keine einzigartigen Funktionen, aber ich mag es, dass es vorhersehbar ist, dass es funktionieren wird. Die Gesten funktionieren standardmäßig sowohl auf einem Smartphone als auch auf einem Laptop.

Zusammenfassend denke ich, dass die Huawei Freebuds 7i mit rund 99 Euro ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis bieten. Die Geräuschunterdrückung eignet sich hervorragend für unterwegs, da sie den größten Teil des Lärms um Sie herum ausblendet, wenn auch nicht alle. Die Audioqualität ist ausgewogen, mit gleicher Klarheit über das gesamte Spektrum beim Musikhören, obwohl ich etwas mehr Leistung in den Bässen und anderen tiefen Tönen erwartet hatte. Die Installation der AI Life -App ist ein Muss, um das Beste aus dem Audio herauszuholen. Abgesehen von der Audioqualität sind die Gesten wahrscheinlich so gut, wie sie in der Huawei Freebuds 7i sein können, mit sehr reaktionsschnellen Touch-Steuerelementen für Dinge wie das Erhöhen und Verringern der Lautstärke oder das Umschalten der Geräuschunterdrückung. Auf der anderen Seite ist die neue räumliche Audiofunktion in der Theorie nett, kann aber nicht wirklich beeindrucken, da sie die Audioklarheit verringert. Die Akkulaufzeit reicht jedoch aus, um ein paar Tage zu halten, und mit einer großartigen und bequemen Passform für mich persönlich denke ich, dass dies insgesamt immer noch ein großartiges Paar Kopfhörer ist.