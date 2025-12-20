HP OmniBook Ultra Flip

Die meisten Menschen haben sehr spezifische Anforderungen daran, was das, was einst als "Ultrabook" bezeichnet wurde, leisten soll. Und wenn man darüber nachdenkt, sind diese Anforderungen ohnehin ziemlich hoch. Ein sehr schlankes Gehäuse aus hochwertigen Materialien, mit hoher Akkulaufzeit und vorzugsweise ohne dass die Maschine zu viel Hitze oder Lärm erzeugt. Es sollte keine Berge versetzen können, aber es sollte zum Retuschen in Photoshop oder vielleicht sogar für eine einfache Videobearbeitung in Premiere verwendet werden. Eine gute, reaktionsschnelle Tastatur, ein hochauflösendes Display, vorzugsweise OLED, ein großes Trackpad, aber ohne dass das Gesamtpaket zu schwer wiegt.

Autsch – das ist eine ziemlich lange Checkliste. Aber besonders seit Apple das Air-Modell wieder eingeführt hat und verschiedene Windows-Hersteller aufgeholt haben, wirkt diese Checkliste viel weniger "abwegig" als noch vor ein paar Jahren. Nehmen wir zum Beispiel HPs OmniBook Ultra Flip, einen Laptop mit einem eher unattraktiven Namen, der aber mit ein wenig Wohlwollen wirklich zur Anlaufstelle für Ultrabook-Liebhaber werden könnte.

Das gesamte Fahrgestell ist aus eloxiertem Aluminium, wiegt nur 1,3 Kilo und ist nicht größer als das 14"-Panel im Inneren. Trotzdem handelt es sich dabei um einen "Flip", was bedeutet, dass der gesamte Bildschirm gedreht und mit einem mitgelieferten Stift als Touchpanel genutzt werden kann. Es erfordert ein robusteres Scharnier, aber es ist nur 1,49 Zentimeter dick. Das einzige Opfer sind hier die Ports, denn es gibt nur zwei Thunderbolt-Ports und eine Buchse, über die manche vielleicht schnaufen.

Klein, kompakt, wunderschön gebaut – guter Anfang, oder? Drinnen wird es noch besser. HP hat hier eine überraschend gut gestaltete Tastatur untergebracht, die fast an die nahezu legendären Tasten der Microsoft Surface-Reihe erinnert. Sie sind weich, reaktionsschnell und sitzen in einem schönen Layout, und kombiniert mit einem scharfen Fingerabdruckleser und einem soliden Trackpad ist es eine Freude, sie täglich zu benutzen. Außerdem ist es mit einem 14"-OLED-Panel im 16:10-Format ausgestattet. Er läuft mit 2880x1800, also 3K bei 120Hz, und hat eine variable Bildwiederholrate, die bei Bedarf auf 48Hz heruntergefahren werden kann, um Strom zu sparen. Das Display ist schön farblich kalibriert, und unsere Ausrüstung hat uns eine Delta-E-Abweichung von nur 1,2 Prozent gegeben, was für professionelle, farbkritische Arbeit auf der guten Seite sein sollte.

Wir fliegen die Checkliste von vorhin durch, und irgendwie kommen die guten Nachrichten einfach weiter. HP selbst verspricht über 20 Stunden Akkulaufzeit, und auch wenn wir das nicht ganz nachholen konnten, haben wir 16,5 Stunden über Arc Browser geschafft, Musik über Spotify, etwas schnelles Photoshop und so weiter – was diesen Laptop wohl zu einem der besten schlanken Laptops macht, die wir getestet haben, und die meisten ThinkPads in den Schatten stellt, die sowohl dicker als auch schwerer sind, aber bei einer Ladung nicht annähernd so weit reichen.

Bei den technischen Daten muss man nicht sparen, aber man muss sich mit integrierter Grafik zufriedengeben, sodass selbst dieser Kompromiss 2025 leichter zu akzeptieren ist. Du bekommst einen 258-Volt-Intel Core Ultra 7 mit 8 Kernen und 8 Threads, der bis zu 4,8 GHz laufen kann, integrierte Intel-Arc-Grafik, 32 GB LPDDRX-RAM (der leider verlötet ist – uff) und eine 2TB NVMe SSD.

Diesmal konnten wir nicht allzu viele einzelne Benchmarks machen, aber in GeekBench 6 schnitt es ziemlich hoch ab, mit etwa 2740 im Einzelkern und 10.995 im Multikern – gar nicht schlecht. Surfen, Multimedia, die Adobe-Suite in begrenztem Maße – sie ist darin meisterhaft.

Um ehrlich zu sein, ist dies eines der insgesamt schlankeren Laptops, die wir dieses Jahr getestet haben, und obwohl sich das ThinkPad-Gehäuse von Lenovo weicher und schöner anfühlt und die MIL-STD-Zertifizierungen dieser Geräte bei härteren Bedingungen eine breitere Funktionalität gewährleisten, kann HP sich hier leicht selbst auf die Schulter klopfen.