HP Omen 35L (2024)

Die Omen -Serie ist seit einigen Jahren die Gaming-Sparte von HP, was zu einer Reihe verschiedener Designs geführt hat, von denen einige innovativer sind als andere, aber ein kurzer Blick in das lokale Elektronik-Mekka zeigt, dass der Markt für vorgefertigte Computer groß und wahrscheinlich recht lukrativ ist.

Eine der neuesten Ergänzungen der Produktlinie ist das HP 35L, das, wie der Name schon sagt, in einem 35-Liter-Gehäuse daherkommt, von dem wir nur annehmen können, dass es sich um ein 35-Liter-Gehäuse handelt. Er ist ganz nett, mit einer anständigen Kühlung, aber noch wichtiger ist, dass er praktisch leise ist, wenn er nur läuft - danke dafür. Der Preis liegt bei etwa 1.400 Pfund, und dafür bekommt man ein schönes Mid-Tower-Gehäuse, das offensichtlich durch die Hände eines Industriedesigners gegangen ist, und sie haben auch ARGB-Lüfter hinzugefügt. Und dann gibt es noch Extrapunkte für die Erstellung eines Designs, das tatsächlich Werkzeuge vermeidet.

Das anfängliche Marketing dafür versprach "Industriestandard-Komponenten" und "einen Premium-Gaming-Desktop, der ohne Leistungseinbußen angepasst werden kann" - dies schien ein wenig seltsam, da es tatsächlich bis zu RTX 4090 haben kann, aber die CPU-Wahl ist entweder AMDs 8700G oder ein Intel i7 14700F. Mit anderen Worten, eine preisgünstige CPU mit geringem Stromverbrauch und eine Mittelklasse-CPU, die nicht übertaktet werden kann.

Es gibt eine eingebaute Diskrepanz in dieser Hardware-Komposition, in der ich einfach keine Logik erkennen kann. Es hätte ein 7800X3D und ein i9 14900K sein sollen. Stattdessen sind beide veraltet, obwohl die Maschinen gerade erst auf den Markt gekommen sind. Sie werben auch mit KI-Unterstützung, die AMDs G-Serie berüchtigt dafür ist, dass sie nicht wirklich unterstützt wird. Auf der anderen Seite bedeutet die CPU-Wahl, dass die eine 280mm AIO es kommt was mehr als ausreichend ist, so dass es keine Rolle spielt, dass das Netzteil auf maximal 1000 Watt eingestellt werden kann.

Das Mainboard sieht aus wie ein normaler Micro-ATX-Standard mit einem älteren B650-Chipsatz, aber im eigenen Branding von Omen, genau wie alles andere. Die Grafikkarte ist die gleiche und wird von einem kräftigen Verriegelungsmechanismus an Ort und Stelle gehalten. Das ist in Ordnung, da Sie ein defektes Motherboard selbst austauschen können, aber es ist nicht besonders beeindruckend mit nur einem 10-Gbit/s-USB-C-Anschluss, zwei USB-A 3.2 und vier USB-A mit 2.0. Es gibt keinen HDMI-Anschluss, daher ist es eine kleine Verschwendung, eine CPU installiert zu haben, in die eine kleine Grafikkarte eingebaut ist, und wenn Ihre Grafikkarte leer ist, sind Sie völlig am. Da ist natürlich die vorinstallierte lästige Software, in diesem Fall Omen Gaming Hub.

Unsere Edition kam mit einem Ryzen 7 8700G, RTX 4070 Super, 1 TB NVMe - aber PCIe 4.0 und 16 GB DDR5 RAM, Kingston Fury 6000 MHz.

Die Wahl des AMD Ryzen 7 8700G ist, nun ja... ungewöhnlich. Die eingebaute GPU ist nicht erforderlich, ihr Cache ist nicht beeindruckend, es handelt sich um eine stromsparende CPU mit mageren 65 Watt, und der einzige positive Faktor muss der Preis sein, denn es macht überhaupt keinen Sinn, eine 8-Kern-CPU in einen Gaming-Computer zu stecken, der semi-high-end sein muss, es sei denn, es handelt sich um einen 7800X3D oder ähnliches. Darüber hinaus gibt es keine PCIe 5-Unterstützung und die PCIe 4.0-Unterstützung beträgt nur 16x Ports, da es nicht viele PCIe-Lanes gibt. Dies ist eine CPU, die Sie für einen Budget-Build oder etwas verwenden würden, bei dem die Kühlung begrenzt ist, nicht für etwas, bei dem Sie ein RTX 4070 Super einwerfen. Dies ist ein erheblicher Engpass, umso mehr, wenn Sie die Version RTX 4080 Super oder RTX 4090 kaufen. Die GPU erreichte im Test 60 Grad und die CPU 70 Grad, wobei alles auf Maximum eingestellt war. Die Kühlung ist also zufriedenstellend und die Lautstärke lag bei 42 dB, etwas mehr als ich erwartet hatte.

Im Allgemeinen schneidet es in 4K nicht gut ab. Hier gibt es einen Leistungseinbußen, wenn man sie mit den Zahlen vergleicht, die wir aus dem Test von Nvidias RTX 4070 Super Referenzkarte haben, die mit 12 GB RAM ansonsten nicht schlecht ist. Im Allgemeinen ist 4K aus dem einfachen Grund vom Tisch, dass eine Leistungsreduzierung von 40 % nicht ungewöhnlich ist und es nicht möglich war, 60 FPS richtig zu halten. 1440p ist weitaus besser. Hier sahen wir 101 FPS in Red Dead Redemption, 115 FPS in Cyberpunk 2077 und 123 FPS in Assassin's Creed Valhalla. In runden Zahlen bedeutet die Wahl eines Ryzen 7 8700G, dass die erwartete Leistung der Grafikkarte etwa 15 % unter der Referenz liegt.

Ich bin mir nicht ganz sicher, was ich denken soll. Wenn man die Komponenten selbst kauft, bekommt man sie für rund deutlich weniger, und eine Windows Lizenz ist auch nicht so teuer. Also, Daumen hoch für die Verwendung von 100% Standardteilen, für ein schönes Design und einen leisen Computer, aber Minuspunkte für eine CPU, die völlig daneben liegt, was die Gesamtleistung tatsächlich bremst, und einen Preis, der um 20% gesenkt werden muss.