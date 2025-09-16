House of the Dragon Staffel 3 soll im Juni 2026 Premiere feiern

HQ

Man kann sagen, was man will, wenn man sagt, dass man zwei oder mehr Jahre zwischen den Staffeln des Fernsehens warten muss, aber HBO sieht es eindeutig als eine funktionierende Strategie an, da wir noch eine ganze Weile vor uns haben, bis die nächste Staffel von House of the Dragon auf unsere Bildschirme kommt.

Wie Deadline mit HBO-Chef Casey Bloys bestätigte, wird die 3. Staffel von House of the Dragon "knapp außerhalb [des Emmy-Auswahlfensters 2026]" sein, das Ende Mai nächsten Jahres endet. Der Juni ist daher die wahrscheinlichste Option, die nach dem Muster der anderen Staffeln der Show aussehen würde, da sie in den Sommern 2022 und 2024 erschienen sind.

Bloys bestätigte auch, dass A Knight of the Seven Kingdoms, ein weiteres Spin-off von Game of Thrones, im Jahr 2026 erscheinen wird. Es wird jedoch nicht mit House of the Dragon kollidieren, da es uns während der langen Wintermonate unterhalten wird und im Januar Premiere feiert.

An anderer Stelle in der Fantasy-Reihe von HBO erhielten wir einen weiteren Leckerbissen an Informationen über die Harry-Potter-Serie, aber das war nur die Bestätigung, dass wir sie nicht vor 2027 sehen werden.