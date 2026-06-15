Hot Wheels: Infinite Rush Vorschau: Milestone bietet eine eher arcade-artige Forza Horizon Open-World-artige

Immer wieder hat der Entwickler Milestone seine Vielseitigkeit in der Rennkategorie bewiesen. Ob wir nun von Simulations-Motorradrennspielen oder arcade-orientierten Alternativen mit Anime-Ästhetik sprechen – das italienische Studio ist zu einem der größten Akteure in der Rennwelt geworden. Nach mehreren früheren Erkundungen im Bereich von Hot Wheels tun sich Milestone und die Miniatur-Rennmarke erneut zusammen, diesmal für eine ambitioniertere Option, die Open-World-Abenteuer und intensive lineare Rennen vereint – ein Projekt, das einfach Hot Wheels: Infinite Rush heißt.

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Obwohl du nicht lange warten musst, bevor du Infinite Rush aus eigenem Antrieb erleben kannst, da das Spiel am 24. September auf PC, PS5, Xbox Series X/S und Switch 2 erscheint, hatte ich den Luxus, in einer speziell im Wheelwood-Gebiet angesiedelten Vorschau einen frühen Einblick in das größere Spiel zu bekommen. einer von vier offenen Bereichen, die im Vollspiel angeboten werden, wobei dieser von dem riesigen, King-Kong-ähnlichen Affen geprägt wurde, der auf einem Wolkenkratzer in der Mitte der Karte sitzt.

Die Vorschau-Session ließ mich in diese größere Welt los, um alles zu erleben, was sie zu bieten hatte. Was Sie erwarten können, ist eine Forza Horizon-ähnliche Karte, eine Welt, in der Sie frei erkunden können, wo Sie möchten, unterwegs den Verkehr vermeiden, Sammelobjekte sammeln, Stunts und andere Nebenaktivitäten absolvieren und außerdem verschiedene Rennen aktivieren können. Es ist keine direkte Kopie der Formel von Forza Horizon, aber man sieht, dass Inspiration aus dem Konzept von Playground gezogen wurde, ähnlich wie Visual Concepts mit Lego 2K Drive kurz nach dem Start des Lego Speed Champions DLCs in Forza Horizon 4 und scheinbar das Wasser getestet hat. Jetzt haben wir ein weiteres Beispiel dafür, denn erst mit Forza Horizon 5 erschien die Hot Wheels-Erweiterung.

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Wie auch immer, Sie wählen ein Auto aus einer Handvoll verschiedener Typen. Es gibt den Allrounder Versatile, die geländegängigen und größeren Titans, die schnellen Speedsters und auch die agilen Drifter, und man kann für jede dieser Kategorien ein Auto auswählen und dann in der offenen Welt zwischen ihnen wechseln. Wenn du die ausgewählten Autos in jeder Kategorie wechseln möchtest, kannst du das tun, aber das erfordert einen Besuch in der Werkstatt über ein Menü. Mit den Autos ausgewählt, wirst du in eine Stadt geworfen, die am besten als von Kinderspielzeug überrannt ist. Wir sehen eine typische Anordnung aus städtischen und ländlichen, normalen Gebäuden und wichtigen Sehenswürdigkeiten, ergänzt durch leuchtend orangefarbene Hot Wheels-Strecken, die sich durch den Himmel ziehen, riesige Dinosaurierstatuen, um die man herumrennen kann, und Sandgruben, in denen man hindurchsaust, und alles ist zu einem stimmigen und unterhaltsamen Ganzen zusammengenäht, das das Herumrasen auf der Karte zu einem echten Vergnügen macht.

Milestone wollte eindeutig eine eher arcadehafte – und vielleicht sogar kinderfreundliche – Version der Horizon-Formel schaffen, denn wenn man herumreist, findet man Hunderte von Zahnrädern und etwa 10 Hot Wheels Billboards-Sammelobjekte pro Zone, die im Grunde dem Bonus-Board-Äquivalent entsprechen. Hinzu kommen Fotografen-Nebenaufgaben, bei denen du im Fotomodus wichtige POIs fotografierst, Drift- und Speed-Herausforderungen, Lieferaufgaben, bei denen das Ziel ist, so schnell und sauber wie möglich von Punkt A nach B zu kommen, und sogar rivalisierende Autos, die um dich herumrasen und die du für zusätzlichen Spaß herausfordern kannst. Auch hier bietet Milestone einen Spielplatz, und auch wenn ihm etwas von der Präzision und Tiefe eines Horizon-Spiels fehlt, funktioniert er gut genug, um zu fesseln.

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Was die Rennen angeht, solltest du gegen KI antreten, die davon profitieren könnte, auf einer eher begrenzten Anzahl von Strecken/Strecken, die immer wieder wiederholt werden, schneller zu sein, allerdings mit leicht unterschiedlichen Spielmodi. Theoretisch funktioniert Elimination anders als ein einfaches Quick Race, aber wenn du meilenweit vor der Konkurrenz bist, ändert sich nichts wirklich, was bedeutet, dass du einfach Qualifikationsrunden auf einer Strecke fährst, auf der du schon viermal hintereinander in verschiedenen Spielmodi gefahren bist. Es könnte von etwas Vielseitigkeit und Abwechslung profitieren, denn derzeit scheinen die Autos selbst die größten Veränderungen zu sein.

Und Milestone gebührt Anerkennung, dass sie eine wirklich breite Garage in Hot Wheels: Infinite Rush angeboten haben. Wir sprechen hier nicht von echten Autos, sondern von ihren Hot Wheels-Gegenstücken, also kleinen, plastikähnlichen Maschinen ohne Nummernschilder und mit bizarren Formen und Akzenten, die an allen möglichen Stellen hervorstechen. Es gibt echte Autos, die zu Hot Wheels umgebaut wurden, sei es ein Nissan GT-R oder ein Koenigsegg Jesko, aber auch die verrückten Kreationen, für die die Marke bekannt ist, darunter der T-Rex-troyer und der Sharkuiser. Sie steuern sich auch wie ein absoluter Traum, denn das Ziel ist nicht, eine ähnlichere Simulation zu bieten, sondern einfaches und unkompliziertes Arcade-Fahren, das heißt, die Autos bleiben wie Kleber auf der Straße und fahren beim Boosten in etwa einer Sekunde von 0 auf 230 km/h. Es ist Wahnsinn, aber auch Spaß.

Es wird interessant sein zu sehen, wie Milestone die Dinge auf den anderen drei angebotenen Inseln verändert, aber so wie bei den Hot Wheels Unleashed-Spielen scheint das Entwicklerteam das erreicht zu haben, was es sich vorgenommen hat: leichte und geradlinige Arcade-Rennen zu bieten, bei denen der Fokus auf einigem Spaß liegt. Es ist eine Formel, die funktioniert und leicht zu schätzen ist, und ich habe keinen Grund, dagegen zu argumentieren nach meiner praktischen Zeit mit Hot Wheels: Infinite Rush.