Während faltbare Telefone anfangs ein Markt waren, der hauptsächlich von nur einem Hersteller dominiert wurde, wurde selbst dieser ehrgeizige, hochmoderne Formfaktor inzwischen von einer Vielzahl von Wettbewerbern erforscht. Was dies nicht wirklich zur Folge hat, ist eine weitere Erforschung unkonventioneller Implementierungen der Technologie oder ein Preiskampf.

Das bedeutet, dass Sie online einkaufen und diese neuesten faltbaren Telefone zum ungefähr gleichen Preis finden können. Sicher, Samsung verlangt immer noch deutlich mehr für sein neuestes Galaxy Fold 6, aber ein OnePlus Open, ein Original Pixel Fold oder ein importiertes Xiaomi Mi Mix Fold sind für 1.400 bis 1.700 £ zu haben. Dies ist der Ort, an dem Honor anscheinend ihr neuestes Magic V3 platziert hat.

Aber Honor, auch wenn es vielleicht keine Marke ist, zu der Sie eine besonders starke Beziehung haben, hat tatsächlich einige ziemlich gute Ideen, wie das moderne faltbare Telefon zusammengestellt werden sollte, so dass es sich tatsächlich lohnt, zuzuhören, wenn sie eine Keynote zusammenstellen, und sie haben eine auf der diesjährigen IFA-Messe gehalten.

Zunächst einmal ist die Honor Magic V3 eines der beeindruckendsten faltbaren Hardware, die wir je getestet haben, und hier schließen wir die Samsung Galaxy Z Fold 6 und Google Pixel 9 Pro Fold ein. Natürlich beginnt alles damit, wie dünn das Magic V3 ist, wenn es gefaltet wird. Wir sprechen hier von 9,2 Millimetern, übrigens ein Weltrekord, der wirklich die hartnäckige, starke Illusion erzeugt, dass man tatsächlich "nur" ein traditionelles Smartphone in der Hand hält. Außerdem ist es mit nur 226 Gramm leicht, was in etwa einem iPhone 15 Pro Max entspricht. Es mag "nur" eine IPX8-Zertifizierung haben, aber Honor behauptet, dass dies bei weitem das robusteste faltbare Telefon der Welt ist, und hat es sogar von GSM Arena testen lassen, indem es in die Waschmaschine geworfen wurde, es ohne jeglichen Schutz fallen ließ und es überlebte.

Werbung:

Und es gibt noch mehr gute Nachrichten auf der Hardware-Seite. Der Qinghai Lake -Akku von Honor hat satte 5150 mAh, reicht für zwei Tage Nutzung, und es gibt 66 W kabelgebundenes Laden und satte 50 W kabelloses Laden. Fügen Sie ziemlich gute Stereolautsprecher, einen soliden Fingerabdruckleser an der Seite und Bluetooth 5.3 hinzu, und Sie haben etwas, das wirklich liefert. Einziger Kritikpunkt ist, dass das Kameramodul auf der Rückseite etwas schräg wirkt, die geraden Linien um das Modul herum erzeugen die Illusion, dass sich das Ganze mit einem Schraubenschlüssel abschrauben lässt, was für meinen Geschmack etwas zu robust ist. Ansonsten ist dies ein grandioser Hardware-Sieg auf ganzer Linie.

Im Inneren befindet sich der Snapdragon 8 Gen 3, über den wir schon unzählige Male gesprochen haben, und er wird von einer Adreno 750-GPU, bis zu 1 TB UFS 4.1-Speicherplatz und 16 GB RAM begleitet. Dies sind ernsthafte Spezifikationen, und Honor kann sicherlich am hohen Tisch unter den etablierten Giganten sitzen.

Es gibt, getreu der Tradition, zwei Displays. Eines ist ein 6,43-Zoll-OLED, das mit 1050 x 2376 läuft und über 120 Hz, Dolby Vision und eine Helligkeit von 5000 NITS verfügt. Das ist so etwas wie ein Rekord, und das spürt man hier, wo Magic V3 praktisch alle Lichtverhältnisse mit gestochen scharfen Ergebnissen überwunden hat. Öffnen Sie das Telefon und Sie haben ein 7,92-Zoll-LTPO-AMOLED, das ebenfalls mit 120 Hz und 1800 NITS läuft - gar nicht schlecht.

Gemessen an Display, Akku, SoC, Aufladen und all den anderen Aspekten, die den Hardware-Teil des gesamten Benutzererlebnisses ausmachen, ist dies ein Volltreffer, daran besteht kein Zweifel.

Werbung:

HQ

Aber die Software ist eine etwas andere Geschichte. Zugegeben, diese Version des Honor -Skins Android, Magic OS 8, wurde neu konfiguriert, um für den europäischen Markt geeignet zu sein, was bedeutet, dass Benachrichtigungen pünktlich eintreffen und Apps nicht mit der gleichen autoritären Entschlossenheit heruntergefahren werden, wie es chinesische Software-Suiten tun. Außerdem gibt es vollen Zugriff auf das Google-Ökosystem, das die meisten Menschen hier auf die eine oder andere Weise benötigen. Nein, es gibt noch einiges an Feintuning zu tun. Es gibt oft falsche Leerzeichen, es gibt sogar hier und da Rechtschreibfehler und Honor hat auch die Angewohnheit, plötzlich die Feststelltaste zu verwenden. Es gibt auch kleine Dinge wie ein doppeltes Tippen auf die Sperrtaste, die nicht zu einer Kameraverknüpfung werden kann, und Sie müssen von der Ecke nach unten wischen, um Ihr Benachrichtigungsmenü aufzurufen. Dies sind nur kleine Usability-Probleme, die sich plötzlich aufdrängen, und während Sie sich an die meisten von ihnen gewöhnen können, sollten Honor ihre Benutzeroberfläche mehr entsperren.

Die Kameras sind in Ordnung, sogar anständig. Man bekommt ein 50 Megapixel Standard Wide mit optischer Stabilisierung und ein 40 Megapixel Ultra-Wide, welches leider nur 112 Grad ist und daher kaum als Ultrawide bezeichnet werden kann. Bei letzterem handelt es sich um ein 50 Megapixel Periskop-Teleobjektiv, das "nur" einen 3,5-fachen optischen Zoom erreichen kann. Sicher, es ist mehr als das 2x, mit dem mehrere Telefone stecken bleiben, aber es entspricht auch nicht dem 5x optischen des Google Pixel 9 Pro Fold. Die Bilder sind jedoch in Ordnung, vor allem bei günstigen Lichtverhältnissen. Honor verfügt über eine Software zur Bekämpfung von Lens Flares, digitalem Rauschen und anderen klassischen Problemen, sobald das natürliche Licht nachlässt. Es fehlt zweifellos eine Verarbeitungsschicht, die Automatisierung, die Bilder nachbearbeitet, was sowohl Apple als auch Google und bis zu einem gewissen Grad auch Samsung schafft. Nein, ich spreche nicht von Verschönerung oder einigen der ethisch fragwürdigeren Funktionen von Google, sondern davon, mehr Details aus den Schatten herauszuholen, den Dynamikbereich zu erweitern und eine gleichmäßige Farbchemie zwischen den Objektiven zu gewährleisten. Honor könnte von einer Zusammenarbeit mit Hasselblad, Leica oder einem anderen legendären Kamerahersteller profitieren, um sicherzustellen, dass die leistungsfähige Hardware mit einer umfassenderen Softwarelösung kombiniert wird. Hier ist nichts kaputt, aber es ist nicht vergleichbar mit dem Pixel 9 Pro Fold oder dem OnePlus Open oder sogar dem Galaxy Z Fold 6.

Abgesehen davon hat Honor mit so ziemlich jedem Hardware-Feature hier einen solchen Geniestreich vollbracht, dass es schwer ist, nicht zu staunen, wie all dies in ein so schlankes Gerät gepackt werden kann. Aber letztendlich kommt es auch zu einer Zeit, in der Google gerade seine Pixel 9 Pro Fold gestartet hat, und in unserem Test ist es ziemlich leicht zu erkennen, dass Google jeden Aspekt nagelt, einschließlich eines schlanken Profils und einer geradezu großartigen Software.

Das bedeutet, dass Honor bereits einen Kampf vor sich hat, aber gleichzeitig sollten wir ihre Fähigkeit anerkennen, innovative, robuste Hardware zu entwickeln. Aber vielleicht ist es an der Zeit, einen Software-Partner zu finden?