Homeworld 3 Vorschau: Wir werden zum Meister der Kriegsspiele

Homeworld 3 steht vor der Tür, und da dies der Fall ist, wurde kürzlich eine "War Games"-Demo als Teil der neuesten Steam Next Fest zur Verfügung gestellt. Es ist ein Modus, der teambasiertes RTS kombiniert und von Roguelike-Spielen inspiriert ist. Obwohl es nur ein kleiner Teil des Spiels ist, enthält es ein vollständiges Tutorial, das uns darauf freuen lässt, was " umfangreicher Kampagnenmodus" bedeutet.

Die Demo ist auf nur vier Karten begrenzt und man ist auf Mitspieler angewiesen, die meiner Erfahrung nach nicht immer gleich gut sind. Du kannst auch mit Freunden spielen, und alles, was du in der Demoversion erreichst, wird auf die Vollversion übertragen. Das ist eine große Motivation für mich.

Das Spiel wird von Gearbox veröffentlicht und von Blackbird Interactive entwickelt. Das letzte Spiel, an das ich mich erinnere, ist Hardspace: Shipbreaker, aber Homeworld ist wohl ihre Hauptserie. Es begann ursprünglich mit einem Spiel, das 1999 von Relic Entertainment entwickelt und von Sierra Studios veröffentlicht wurde, was in meiner Kindheit qualitativ hochwertige Unterhaltung garantierte. Das letzte Spiel von Blackbird war ein Prequel zum Originalspiel, nur um die Verwirrung noch zu vergrößern. Homeworld 3 macht jedoch alles chronologischer und findet nach allen anderen Spielen statt. Schluss mit dem wibbly-wobbly, timey-wimey Zeug. Zu meiner großen Überraschung ist der Design Director, Score Creator und Lead Writer (Marin Cirulis) derselbe wie im Originalspiel, und es ist ziemlich verrückt, über das Maß an Kontinuität nachzudenken, das dies bietet, zumindest in der Theorie.

Einige mögen sich darüber beschweren, dass das Spiel, obwohl es hübsch ist, nicht das volle moderne grafische Potenzial der Verwendung von Unreal Engine 4 anstelle der neuen Version UE5 ausschöpft - aber es ist weniger als ein Jahr alt, und Computerspiele in dieser Größenordnung brauchen einfach Zeit, um sie zu entwickeln. Das Spiel wurde nun mehrmals verschoben, daher hoffen wir, dass wir dieses Mal am 13. Mai festhalten können. Das heißt, und das mit der Einschränkung, dass die Vollversion des Spiels deutlich anders ist, ist das Spiel nicht so anspruchsvoll wie sonst angegeben. Ich war mit einer RTX 4080 in 4K ständig mit über 100 fps unterwegs, und das, obwohl sich ziemlich viele Elemente gleichzeitig auf dem Bildschirm bewegen, alles hinein- und herauszoomen kann und die Kamera sogar durch Objekte (z. B. Asteroiden) fliegen und in bebaute Flure zoomen kann. Die ersten paar Male ist es visuell überwältigend.

Das Spiel selbst ist im sehr eingeschränkten Modus wirklich recht einfach. In einem fortschrittlichen Sci-Fi-Setting, das sich auf seinem Höhepunkt befindet, aber allmählich an Bedeutung verliert, musst du Ressourcen sammeln, eine kampfbereite Flotte aufbauen, neue und bessere Einheiten erforschen und gegen angreifende Feinde überleben. Der Schlüssel hier ist der Maßstab. Du hast 60 Flugzeuge zur Verfügung, nicht Einheiten mit X Einheiten, wie du es oft gewohnt bist, sondern 60 einzelne Einheiten, und das ist erst der Anfang. Im Weltraum zu sein und sich zwischen massiven Asteroidengürteln und gigantischen Friedhöfen von Raumschiffen zu bewegen und das umgebende Terrain nutzen zu können, um sich im echten Star Wars -Stil zu verstecken, ist ziemlich beeindruckend, ebenso wie die Licht-, Schatten- und Staubeffekte, die auftreten.

Um die Dinge ein wenig einfacher zu machen, gibt es nur eine Ressource, die man im Auge behalten muss, und das Sammeln dieser Ressource ist, wenn nicht vollständig automatisiert, so doch nahe dran. Wenn du viel C&C gespielt hast, wirst du die Logik und den Ansatz erkennen, und das ist wahrscheinlich eine gute Idee, denn der militärische Teil erfordert deine volle Aufmerksamkeit. Zugegeben, das Bewegen in drei Dimensionen ist einfach ganz anders als das, was man gewohnt ist, und es braucht etwas Übung. Nachdem man von der Größe, den Details und den lichtbasierten Reflexionen beeindruckt war und festgestellt hat, dass es einen großen Unterschied in der Physik der Waffentypen gibt, erkennt man auch, dass die Nutzung des Geländes unerlässlich ist, um zu überleben und den Feind zu überraschen. Es ist ziemlich viel Mikromanagement im Spiel, und hier kommt mein einziger Kritikpunkt zusätzlich zu einem ansonsten guten Tutorial, und das ist, dass "Bewegung abbrechen" und die freie Kamerasteuerung beide standardmäßig an die rechte Maustaste gebunden sind, und das verursacht in kritischen Situationen einfach eine Menge Probleme - was man erst nach ein paar Spielen merkt.

Aber würde ich das jetzt spielen, wo die Kampagne wirklich unbekannt ist? Ja, das würde ich tatsächlich. Ich hoffe wirklich, dass Blackbird beibehält, dass der kommende DLC auf den Koop-Modus ausgerichtet ist, so dass man den Einzelspielermodus genießen kann, ohne jemals zusätzliche Inhalte zu kaufen, während der Koop-Modus den zusätzlichen Vorteil hat, dass man sich wirklich wie einer von vielen Flottenkommandanten fühlt, die versuchen, die Zivilisation zu bewahren.