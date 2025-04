Holger Rune schlägt Alcaraz in Barcelona und kehrt in die Top 10 zurück

HQ

Holger Rune hat in Barcelona den Lokalmatador Carlos Alcaraz verblüfft und seinen ersten Titel seit zwei Jahren gewonnen. Auf dem Sandbelag des Conde de Godó, dem ATP-500-Turnier in Barcelona, konnte Alcaraz nicht an den Titel in Monaco in der Vorwoche anknüpfen, und nach einem sehr ausgeglichenen ersten Satz litt Alcaraz unter Schmerzen und stürzte im zweiten Satz schnell.

Der 21-jährige Däne kehrt in die Top 10 (9.) zurück und gewinnt seinen fünften Titel auf Tour-Niveau, mit einem spektakulären Lauf, bei dem er unter anderem Casper Ruud, den letztjährigen Champion, im Viertelfinale ausschaltete. Alcaraz wird derweil auf den dritten Platz der Rangliste zurückkehren, denn Alexander Zverev gewann in München mit Ben Shelton ein Turnier, das in diesem Jahr auf ATP 500 aufgewertet wurde.

Alcaraz und Rune, beide Jahrgang 2003, kennen sich seit ihrem 12. Lebensjahr und haben an Juniorenturnieren teilgenommen. Sie pflegen eine enge Freundschaft, obwohl es das erste Mal war, dass sie in einem Finale auf Seniorenebene aufeinandertrafen. Jetzt haben Sie keine Zeit zum Ausruhen, denn die Sandplatzsaison geht nächste Woche mit den Madrid Open weiter, die mit 1000 ATP-Punkten dotiert sind.