Hitzige Konfrontation bei den US Open: Spielern wird Respektlosigkeit und Rassismus vorgeworfen

Bei den US Open kam es nach dem Spiel zwischen Taylor Townsend und Jelena Ostapenko zu einer unangenehmen Situation, als die US-Amerikanerin, die auf Platz 143 der Weltrangliste steht, die lettische Spielerin Ostapenko, die ehemalige Nummer 5 der Weltrangliste, jetzt auf Platz 27, 5-7, 1-6 besiegte. Als beide Spielerinnen ans Netz gingen, um sich die Hand zu schütteln, kam es zu einem heftigen Streit: Die Lettin warf Townsend vor, sich nicht entschuldigt zu haben, als sie einen Punkt gewann, indem sie die Oberkante des Netzes berührte.

"Heute nach dem Spiel habe ich meiner Gegnerin gesagt, dass sie sehr respektlos war, da sie in einem sehr entscheidenden Moment einen Netzball hatte und sich nicht entschuldigt hat, aber ihre Antwort war, dass sie sich überhaupt nicht entschuldigen muss." sagte Ostapenko in einem Social-Media-Post.

"Es gibt einige Regeln im Tennis, an die sich die meisten Spieler halten, und es war das erste Mal überhaupt, dass mir das auf der Tour passiert ist. Wenn sie in ihrer Heimat spielt, heißt das nicht, dass sie sich benehmen und tun kann, was sie will."

Es ist üblich für Tennisspieler, sich zu entschuldigen, wenn sie einen Punkt gewinnen, während der Ball das Netz trifft, da er für den Rivalen unerreichbar wird. Townsend entschuldigte sich in diesem Augenblick nicht, und als Ostapenko ihr Vorwürfe machte, sagte der Amerikaner zu ihr, sie solle "das L nehmen".

In ihrer Pressekonferenz sagte Townsend: "Wenn ich sage, dass ich keine Bildung und keinen Unterricht habe, nehme ich das nicht wirklich persönlich, weil ich weiß, dass es so weit von der Wahrheit entfernt ist", und wurde gefragt, ob sie glaube, dass Ostapenkos Kommentare rassistische Konnotationen hätten. "Ich habe es nicht so gesehen, aber das war auch ein Stigma in unserer Gemeinschaft, nicht gebildet zu sein und all die Dinge, bei denen es am weitesten von der Wahrheit entfernt ist."

Später sagte die Lettin in einem anderen Post, dass sie keine Rassistin sei. "Ich war NIE in meinem Leben rassistisch und ich respektiere alle Nationen der Welt. Für mich ist es egal, woher man kommt. Es gibt Regeln im Tennis und wenn das Publikum hinter dir steht, kannst du das leider nicht respektlos gegenüber deinem Gegner anwenden. Leider habe ich, da ich aus einem so kleinen Land komme, nicht diese große Unterstützung und die Chance, in (meinem) Heimatland zu spielen."