Hitmans nächstes Elusive Target zeigt Bruce Lee

Während es an der Fertigstellung des kommenden 007: First Light arbeitet, pflegt das dänische Studio IO Interactive auch Hitman durch neue Elusive Targets, die besondere Auftritte von Prominenten aus nah und fern bieten.

Das nächste Ziel landet heute und aktiviert einen Spezialagenten als Verbündeten für 47; Bruce Lee. Richtig, der ikonische Schauspieler und Kampfkünstler muss Agent 47 helfen, die gefährliche Organisation Concord inmitten eines inszenierten Martial-Arts-Turniers zu infiltrieren.

Das Ziel ist The Dragon, und wie Sie unten sehen können, benötigen Sie jede Hilfe, die Sie bekommen können. Das Update ist, wie alle Elusive Contracts, kostenlos.