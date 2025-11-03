High Court of London verschiebt Urteil über die Klage von Felipe Massa gegen die Formel 1, die FIA und Ecclestone wegen des verlorenen Titels 2008

HQ

Felipe Massa wird abwarten müssen, ob der High Court of London ihm seine geforderte Klage in Höhe von 64 Millionen Pfund gegen die Formel 1, ihren Dachverband FIA und den ehemaligen F1-Chef Bernie Ecclestone stattgeben wird, weil er den "inszenierten" Unfall beim Großen Preis von Singapur 2008 vertuscht hat, der dazu führte, dass Felipe Massa die Weltmeisterschaft 2008 gegen Lewis Hamilton verlor. auch bekannt als "crashgate ".

Der 44-jährige Massa hat sich immer darüber beschwert, dass Nelson Piquet Jr. absichtlich gestürzt ist, um eine Safety-Car-Phase auszulösen, was seinem Teamkollegen Fernando Alonso half, das Rennen von Platz 15 aus zu gewinnen. Massa, der das Rennen anführte, belegte in Singapur den 13. Platz und verpasste wertvolle Punkte, die ihm später zum Gewinn der Weltmeisterschaft hätten verhelfen können. Am Ende verlor er die Fahrermeisterschaft mit einem Punkt Vorsprung an Hamilton.

Im Jahr 2023 deutete Ecclestone, der nicht mehr F1-Chef ist, in einem Interview an, dass der Formel-1-Manager wusste, dass Piquet absichtlich gestürzt war (was er 2009 zugab), aber beschlossen hatte, dies zu vertuschen, um den Sport vor dem Skandal zu schützen.

Massa behauptet nun, dass er der rechtmäßige Sieger des Grand Prix 2008 ist und fordert eine Entschädigung von 64 Millionen Pfund und 73 Millionen Euro, während Ecclestones Anwälte argumentieren, dass die Klage zu spät kommt und dass "es ein fehlgeleiteter Versuch ist, die Ergebnisse der F1-Fahrermeisterschaft 2008 wieder aufzupolieren", wobei Hamilton der rechtmäßige Sieger ist. Am Freitag, nach dreitägiger Anhörung, teilte der High Court of London mit, dass "das Urteil zu einem späteren Zeitpunkt verkündet werden kann".