Hier sind alle Erfolge für Octopath Traveler 0

Am Donnerstag startet Octopath Traveler 0, ein eigenständiges Prequel zu den beiden zuvor veröffentlichten Abenteuern der Serie, das offenbar mehrere Gameplay-Überraschungen bieten wird. Dazu gehört der Wiederaufbau der Heimatstadt Wishvale, die vollständig zerstört wurde.

Die vorherigen Spiele waren für alle, die alle Erfolge und Trophäen sammeln wollten, ziemlich herausfordernd, und es gibt keinen Grund zu glauben, dass es hier anders sein wird. TrueAchievements hat nun die gesamte Liste der Herausforderungen präsentiert, wobei die Geheimen Erfolge nicht offenbart wurden. Trotzdem gibt es möglicherweise leichte Spoiler, und unten findest du alles.

Erfolgsliste für Octopath Traveler 0: