Octopath Traveler 0
Hier sind alle Erfolge für Octopath Traveler 0
Die Liste wird auch für Trophäenjäger ähnlich sein, also schaut euch alle an.
HQ
Am Donnerstag startet Octopath Traveler 0, ein eigenständiges Prequel zu den beiden zuvor veröffentlichten Abenteuern der Serie, das offenbar mehrere Gameplay-Überraschungen bieten wird. Dazu gehört der Wiederaufbau der Heimatstadt Wishvale, die vollständig zerstört wurde.
Die vorherigen Spiele waren für alle, die alle Erfolge und Trophäen sammeln wollten, ziemlich herausfordernd, und es gibt keinen Grund zu glauben, dass es hier anders sein wird. TrueAchievements hat nun die gesamte Liste der Herausforderungen präsentiert, wobei die Geheimen Erfolge nicht offenbart wurden. Trotzdem gibt es möglicherweise leichte Spoiler, und unten findest du alles.
Erfolgsliste für Octopath Traveler 0:
- Eine ganz eigene Geschichte / Alle Erfolge freischalten – 100
- Zuerst einen Gegner im Kampf brechen / brechen – 15
- Maximaler Boost / Handle zum ersten Mal mit maximalem Boost – 15
- Eine neue Fähigkeit / Erlernen Sie eine Fähigkeit zum ersten Mal – 15
- Octopath Battler / Kämpfe zum ersten Mal mit acht Reisenden in deiner Gruppe – 15
- Ring des Flammenbringers / Erhalte den Ring von Aelfric, dem Flammenbringer – 15
- Ring der Jägerin / Erhalte den Ring von Draefendi, der Jägerin – 15
- Ring der Donnerklinge / Erhalte den Ring von Brand, die Donnerklinge - 15
- Ring des Fürsten der Diebe / Erhalte den Ring von Aeber, Prinz der Diebe - 15
- Ring des Gelehrtenkönigs / Erhalte den Ring von Alephan, dem Gelehrtenkönig – 15
- Ring des Händlers / Erhalte den Ring von Bifelgan, dem Händler – 15
- Ring der Gnadendame / Erhalte den Ring von Sealticge, Lady of Grace - 15
- Ring der Wohltätigkeit / Erhalte den Ring von Dohter, der Wohltätigen - 15
- Geheimer Erfolg / Weiterspielen, um diesen Erfolg freizuschalten – 65
- Geheimer Erfolg / Weiterspielen, um diesen Erfolg freizuschalten – 65
- Der erste Bau / Bau eines Bauwerks zum ersten Mal – 15
- Die erste Einladung / Lade jemanden ein, zum ersten Mal in Wishvale zu wohnen – 15
- Die Taverne und der Hub / Baue einen Hub – 15
- Frisch angebautes Gemüse / Baufelder – 15
- Ein verlässlicher Händler / Baue einen Laden – 15
- Eine neue Kirche / Eine Kirche bauen - 15
- Entfacher der Flamme / Baue das Sacred Flame Podest – 15
- Geheimer Erfolg / Weiterspielen, um diesen Erfolg freizuschalten – 15
- Geheimer Erfolg / Weiterspielen, um diesen Erfolg freizuschalten – 15
- Für die Zukunft von Wishvale / Erhöhe das Stadtlevel auf maximal - 65
- Geheimer Erfolg / Weiterspielen, um diesen Erfolg freizuschalten – 65
- Job Master / Alle Nebenjobs erhalten - 15
- Geheimer Erfolg / Weiterspielen, um diesen Erfolg freizuschalten – 15
- Geheimer Erfolg / Weiterspielen, um diesen Erfolg freizuschalten – 15
- Geheimer Erfolg / Weiterspielen, um diesen Erfolg freizuschalten – 30
- Harter Treffer / Verursacht mindestens 9.999 Schaden – 30
- Geheimer Erfolg / Weiterspielen, um diesen Erfolg freizuschalten – 30
- Geheimer Erfolg / Weiterspielen, um diesen Erfolg freizuschalten – 65
- Geheimer Erfolg / Weiterspielen, um diesen Erfolg freizuschalten – 30
- Informierter Abenteurer / Informationen von 200 Stadtbewohnern erhalten - 15
- Eine besondere Verwandtschaft / Erreiche die höchste Amity-Stufe mit einem Begleiter – 15
- Geheimer Erfolg / Weiterspielen, um diesen Erfolg freizuschalten – 65