Hier ist ein Familienporträt des Addams Clans

Squid Game, Stranger Things und alles andere, sorry, aber auf Netflix zieht nichts so viele Zuschauer an wie Wednesday. Und am 6. August kehrt die Serie für die erste Hälfte der zweiten Staffel zurück. Jenna Ortega kehrt in der Titelrolle zurück, aber natürlich gibt es auch einige neue Charaktere, die man kennenlernen möchte, und in diesem Sinne bietet Netflix nun ein Familienfoto an.

Auf dem Foto ist Hester Frump (gespielt von Joanna Lumley) zu sehen, die Morticias Mutter ist, und wir freuen uns darauf, sie besser kennenzulernen. Onkel Fester (gespielt von Fred Armisen), zweiter von rechts, ist ebenfalls einen Blick wert, da er in Zukunft seine eigene Spin-off-Serie haben wird.

Die zweite Hälfte der zweiten Staffel feiert am 3. September Premiere, und wir sind gespannt, ob sie die gleiche obszöne Menge an Zuschauern anziehen kann wie die erste Staffel (und Ortega als eine der gefragtesten Schauspielerinnen Hollywoods gefestigt hat).