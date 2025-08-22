Hier ist ein erster Blick auf den neuen Stalker-Gegner in Resident Evil Requiem

HQ

Eine brandneue Demo wurde enthüllt, die im Rhodes Hill Chronic Care Center spielt, wo die neue Protagonistin Grace Ashcroft nur mit einem Feuerzeug und Glasflaschen bewaffnet durch eine schwach beleuchtete, angemessen unheimliche Umgebung navigiert. Während Kämpfe in der Vollversion erwartet werden, gab es in dieser Demo überhaupt keine Schusswaffen - was die Spieler dazu zwingt, sich auf Stealth zu verlassen, während sie eine Handvoll Klinikräume und einen einzigen langen Verbindungskorridor erkunden. Getreu der Survival-Horror-Formel wird die zerbrechliche Illusion von Sicherheit schnell zerstört, als ein neuer, noch namenloser Stalker-Feind auftaucht.

Nachdem Grace einen leblosen Zombie (oder "infiziert", wie sie ihn nennt) entdeckt, reißt eine massive Klaue die Leiche plötzlich weg. Die Kamera schwenkt nach oben, gerade als die Kreatur ihre Zähne in den Schädel des Zombies versenkt, was sowohl ihre furchterregende Masse als auch ihre Missachtung des traditionellen Kanonenfutters der Reihe zeigt.

Dieser neue Stalker ist so groß wie Lady Dimitrescu, hat den massigen Körperbau von Lisa Trevor und einen Kiefer, der an einen Wendigo erinnert – scharf, tödlich und unerbittlich. Mit hervortretenden kugelförmigen Augen, klauenartigen Händen und einer gebeugten Haltung ist das Monster unerbittlich und reagiert sofort auf Geräusche, Bewegungen und sogar Graces Geruch. Ähnlich wie der Xenomorph aus Alien: Isolation kann er durch Überkopfräume streifen und seine Beute ohne Vorwarnung aus dem Hinterhalt angreifen.

Interessanterweise hat die Kreatur eine Achillesferse: Licht. Genauer gesagt, das grelle, weiße Leuchten von Deckenlampen – die kleine Flamme von Graces Feuerzeug hat keine Wirkung. Wenn sie in einen hell erleuchteten Raum gelockt wird, verbrennt ihre Haut sichtbar, was dazu führt, dass sie schreit und zurückweicht.

Diese Mechanik gibt den Spielern nicht nur ein Stück Kontrolle zurück, sondern interpretiert auch die klassische "Safe Room"-Logik von Resident Evil geschickt neu. So wie Mr. X auf mysteriöse Weise nicht in der Lage war, sichere Räume zu betreten, bietet diese neue Wendung eine logische und erfrischende Wendung der Survival-Horror-Formel.