Hier ein erster Blick auf den Film Street Fighter

Ein neues Street Fighter wurde tatsächlich während der Game Awards gezeigt, aber kein Spiel. Stattdessen bekamen wir einen ersten Blick auf den kommenden Film, der nächstes Jahr Premiere feiern soll.

Der Stil überraschte uns etwas und scheint mit einem Hauch von Humor gestaltet zu sein, wobei die Stars (darunter Noah Centineo, Andrew Koji, Callina Liang, Roman Reigns, David Dastmalchian, Cody Rhodes, Andrew Schulz, Eric André, Vidyut Jammwal, Curtis '50 Cent' Jackson und Jason Momoa) wirklich wie ihre digitalen Gegenstücke aussehen, einschließlich Guiles unmöglicher Haarschnitt.

Der Film feiert am 16. Oktober Premiere, und unten können Sie sich den Trailer ansehen.