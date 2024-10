Hi-Rez Studios ist von Entlassungen betroffen

HQ

Das jüngste Videospielunternehmen, das von Entlassungen betroffen ist, ist der Herausgeber und die Muttergesellschaft des Entwicklers Smite und Smite 2, Hi-Rez Studios. Wie in einem langen X-Post von CEO Stewart Chisam angekündigt, wurde uns mitgeteilt, dass die Entlassungen sowohl diejenigen in den Marketing- und Publishing-Funktionen des Unternehmens als auch Entwickler in den betroffenen Studios Evil Mojo und Titan Forge betreffen werden.

Chisam erklärt: "Heute nehmen wir einige schwierige, aber notwendige Änderungen vor, um den langfristigen Erfolg von Hi-Rez zu sichern, mit einem besonderen Fokus auf die Positionierung von Smite 2 für eine lange und nachhaltige Zukunft.

"Im Rahmen dieser internen Reorganisation und Neupriorisierung entlassen wir einige Teammitglieder bei Hi-Rez. Dies wird sich unverhältnismäßig stark auf diejenigen auswirken, die im Marketing und im Publishing tätig sind, sowie auf einige aus unseren Geschäftsbereichen Evil Mojo, G&A und Titan Forge. Die betroffenen Rollen des Spielteams wirken sich unverhältnismäßig stark auf unser Team aus, das an kosmetischen Skin-Inhalten und Systemfunktionen arbeitet."

Der Grund für die Entlassungen scheint darin zu liegen, dass Smite 2 derzeit in seiner Early-Access-Phase unterdurchschnittlich abschneidet und dass der Publisher darum herum versucht, seine Teamgröße auf etwas zu reduzieren, das eher der Teamgröße ähnelt, die Smite 1 während seines gesamten Lebenszyklus entwickelt und unterstützt hat.

Chisam fügt hinzu: "Dieser Schritt folgt auf eine umfassende Überprüfung unserer Strategie und unserer Abläufe. Im Spielbereich haben wir uns entschieden, uns ausschließlich auf Smite 2 zu konzentrieren, anstatt kleine Teams zu unterstützen, die leichte Updates für Paladine und SMITE 1 unterstützen. Im Rahmen von Smite 2 legen wir fast ausschließlich den Schwerpunkt auf die kurzfristige Entwicklung des Gameplays – wie neue Modi und Götter – sowie Qualitätsverbesserungen – und nicht auf einige kosmetische und monetarische Funktionen, die bereits im Vorfeld der kostenlosen Veröffentlichung des Spiels im nächsten Jahr geplant waren.

"Bemerkenswert ist, dass das Kern-Entwicklerteam, das derzeit an Smite 2 arbeitet, nach diesen Änderungen immer noch eine beträchtliche Größe hat: Größer als das SMITE 1-Team während des größten Teils seines Lebenszyklus (abgesehen von einem Zeitraum während und kurz nach der Pandemie). Das Team, das an Göttern und Gameplay-Features arbeitet (im Gegensatz zu Skins und Monetarisierungs-/Fortschritts-/System-Features), ist größer als das Team von SMITE 1 jemals für solche Features.

"Unser Ziel für Smite 2 ist es, in naher Zukunft das bestmögliche Spielerlebnis für unsere Community zu schaffen und ein Spiel, das den Spielern Freude bereitet und sich bis weit in die 2030er Jahre hinein halten kann. Da wir in der Alpha Erfahrung gesammelt haben, ist der Prozess der Migration von Göttern von SMITE 1 zu Smite 2 jetzt klarer und wir verstehen auch besser, was die Spieler vom Spiel erwarten. Wir werden alles daran setzen, dass dieser Übergang den Erwartungen der Spieler entspricht und schneller voranschreitet, unter Berücksichtigung der Lektionen, die wir in der frühen Alpha gelernt haben."

Wie viele Entwickler genau betroffen sind, steht noch nicht fest.