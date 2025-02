Gerücht: Bei PlayStation gab es eine neue Entlassungsrunde

HQ

Bei Sony gibt es seit langem einen stetigen Strom von Entlassungen. Im Jahr 2023 könnten wir euch erzählen, wie die Mitarbeiter Naughty Dog nach der Schließung von The Last of Us Multiplayer und später auch Visual Arts verlassen mussten. Anfang 2024 gab es eine große Entlassung, als 900 Leute gehen mussten (was zur Schließung des Londoner Studios führte), und im vergangenen Herbst war es wieder soweit.

Nun wird über die sozialen Medien und Reddit berichtet, dass es bei Sony eine neue Runde von noch unbestätigten Entlassungen zu geben scheint, bei denen eine unbekannte Anzahl von Mitarbeitern entlassen wurde. Einer der ehemaligen Mitarbeiter schreibt:

"Der Großteil meines Teams wurde gerade von PlayStation entlassen. Es war ein Traum, mit Sony auf der Plattform zu arbeiten, mit der ich seit der PS1 aufgewachsen war, und an der PS5, dem Portal, der PSVR2, der PS App und zukünftigen Konsolen mitzuwirken. Wenn Sie jemanden kennen, der einen Ingenieur mit Erfahrung mit nativer Konsolenbenutzeroberfläche benötigt, können Sie sich gerne an uns wenden."

Hoffentlich erhalten wir am Donnerstag mehr Informationen darüber, wie viele Menschen betroffen sind und aus welchen Teams sie ausscheiden werden. Wir haben Sony kontaktiert, um weitere Informationen zu erhalten.