Heroes of Might & Magic: Olden Era Demo-Vorschau: Ist die Strategieserie im großen Stil zurück?

HQ

Wenn es ein oder zwei Spiele gibt, die bei jedem Wetter immer funktioniert haben, dann sind es Heroes of Might and Magic II und HoMM III. Diese beiden Titel haben meine Kindheit durchdrungen und auch der vierte hat mich eine Zeit lang unterhalten. Nachdem Ubisoft die Marke gekauft und den fünften, sechsten und siebten produziert hatte, war die Serie extrem ungleichmäßig. Nachdem sich sieben nicht sehr gut verkaufte, war die Zukunft der Serie ungewiss. Daher war es eine erfreuliche Nachricht, als Heroes of Might and Magic: Olden Era angekündigt wurde und uns bei Gamereactor eine Vorschau zur Verfügung gestellt wurde. Noch erfreulicher ist, dass es sich um ein Reboot der Serie handelt. Es spielt in der gleichen Welt wie die ersten vier Titel, aber auf einem neuen Kontinent.

Das erste, was man an dem Titel beachten sollte, ist, dass es sich eher um eine "Best of"-Sammlung als um ein völlig neues Spiel handelt, mit vielen neuen Spielmechaniken. In Bezug auf das Design ähnelt es den älteren Spielen, mit einer Farbpalette und einem Design, das an das fünfte Spiel erinnert. In dieser Mischung gibt es viele Gebäude und andere Dinge auf der Kampagnenkarte aus den ursprünglichen und neueren Heroes of Might and Magic Spielen zu erkunden. Allerdings gibt es keine kämpfenden Helden, wie wir sie im vierten Spiel gesehen haben. Ein Beispiel für einen nostalgischen Moment war, das Dragon Utopia Gebäude genau so zu sehen, wie es im dritten Spiel aussah, nur in einem neuen Titel. Wenn man mit einem Helden zu diesem Gebäude reiste, musste man gegen Drachen kämpfen, und wenn man gewann, bekam man Gold und Artefakte. Ich bin absolut davon überzeugt, dass der Olden Era seine Stärken und Schwächen hat, je nachdem, welchen persönlichen Bezug man zur Serie hat.

Die Welt ist schön anzusehen und fast alle Objekte sind auf der Strecke gut zu sehen und zu unterscheiden. Es macht immer noch Spaß, Minen zu erobern und ihre kleine Flagge oder Farbe auf dem Dach des Gebäudes zu sehen.

Die Schlachten am Boden und in Belagerungen sind identisch mit der dritten. In Olden Era fehlen jedoch einzigartige Modifikatoren, je nachdem, auf welcher Art von Gelände du kämpfst.

Werbung:

In Olden Era kannst du aus sechs verschiedenen Fraktionen wählen. Sie haben Temple, Necropolis, Sylvan, Dungeon, Hive und Schism. Die ersten vier Fraktionen sind Klassiker, sie sind deine Menschen, Untoten, Waldelfen und Dunkelelfen. Sie ähneln ihren Gegenstücken in den vorherigen Iterationen der Serie. Im Gegensatz dazu ist die Hive etwas einzigartig, da sie eine Mischung aus einer aggressiven Insektenfraktion und der klassischen Inferno ist. Unfrozen hat mehr oder weniger Dämonen (Inferno in drei) und Insekten in einer einzigen Fraktion vereint. Schism ist die Fraktion, die sich völlig neu und mysteriöser anfühlt als die anderen. Es basiert auf Lovecraft und ist von Dingen wie Cthulhu inspiriert. Ihr Lieblingsschauplatz ist Eis und Schnee, nicht unähnlich dem Tower aus dem dritten Spiel, das Magie und Magier darstellt.

Wenn du dich für einen Pfad und die Spielregeln entscheidest, hast du die Möglichkeit, einen Helden und eine zugehörige Fraktion zu wählen, mit der du das Spiel beginnen möchtest. Dann bist du frei, Ressourcen und Artefakte zu sammeln und die Kontrolle über Minen zu übernehmen. Du baust deine Burg auch mit Gebäuden aus, damit du immer mächtigere Truppen rekrutieren kannst, mit denen du in einem taktischen, rundenbasierten Ansatz Krieg führen kannst. Kleinigkeiten wie die Möglichkeit von automatischen Kämpfen, Verbesserungen der Lebensqualität und einige Optimierungen sind willkommene Ergänzungen. Das Spiel ist jedoch nicht einfacher als der dritte Teil, nur zeitsparender. Es ist schneller, alles zu erledigen und dann den Zug zu überspringen.

Ich vermisse etwas mehr Design im Hintergrund der Menüs, aber sie sind leicht zu navigieren.

Das Buch der Zaubersprüche und die magischen Bäume in den Menüs sind angenehm anzusehen.

Werbung:

Die Kampagnenkarte ist gefüllt mit Schätzen, Orten, die du besuchen kannst, und Monstern, die es zu bekämpfen gilt, aber auch von einem rundenbasierten Ansatz bestimmt. Die Ressourcen sind das klassische Holz, Stein, Gold, Smaragde, Kristalle und Quecksilber. Die einzige Ressource, die fehlt, ist Schwefel, der durch eine seltenere und schwer zu bekommende Ressource ersetzt wird. Diese Ressource heißt Alchemical Dust und kann verwendet werden, um Artefakte, einige Gebäude und Zaubersprüche zu verbessern. Mit diesen neuen Ressourcen und dem Teamsystem gerät die Balance manchmal aus dem Gleichgewicht. Es kann schnell völlig überwältigend werden, aber auf der anderen Seite ist es etwas, was mir im dritten Spiel gefallen hat. Die Fähigkeit, ein paar Bücher in die Hand zu nehmen und deinen Helden in den Reiter der Apokalypse zu verwandeln, während du anfängst, deinen Charakter über die Karte zu teleportieren und Meteoritenschauer auf die Feinde zu werfen. Ich fand es toll, dass es so schrecklich unausgeglichen werden konnte. Das liegt daran, dass ich so etwas noch nie kompetitiv gespielt habe und die Freude am Aufbau zu schätzen wusste.

Der Schwierigkeitsgrad ist einfach einzustellen, aber nicht fair. Höhere Schwierigkeitsgrade erhöhen die Menge an Ressourcen und anderen Dingen, mit denen die Gegner beginnen. Es schränkt auch ein, worauf Sie zu Beginn Zugriff haben. Die Kämpfe sind weder schwierig noch zu einfach für die Standards der Serie. Der Feind kann dir schwere Verluste zufügen, wenn du nicht darüber nachdenkst. Allerdings finde ich, dass die Animationen im Vergleich zum siebten nicht ganz die gleiche Qualität, den gleichen Fluss und das gleiche Gewicht haben. Es ist etwas, das nicht ganz perfekt aussieht. Es macht sich besonders bemerkbar, wenn du fliegende Kreaturen bewegst, wenn sie ruckartig springen, beschleunigen und langsamer werden. Der Einsatz von Magie und den Fähigkeiten deiner Helden ist jedoch kinderleicht. Das Zauberbuch ist leicht zu lesen und zu sortieren, wenn du viele Zaubersprüche hast. Ich denke jedoch, dass die Animationen auf der Kampagnenkarte besser sind, sie sind flüssiger, hübscher und sehen besser aus.

Die Schlösser in der Vorschauversion sind von innen schön anzusehen.

Ich mochte die Menschen und die Untoten von den vier, die ich ausprobiert habe, am meisten. Allerdings will ich die Skelettdrachen zurück, sie werden diesmal durch Vampire ersetzt. Die Spinnen sind jedoch verschwunden, wofür ich Ihnen danke. Ich mochte diese Interpretation der Fraktion in der sechsten und siebten Klasse nicht.

Die Funktionalität ist größtenteils das, was du erwarten würdest, du rüstest deinen Charakter mit Erfahrungspunkten auf, mit denen du eine neue Fähigkeit auswählen kannst. Artefakte erhöhen deine Kapazität, Stärke oder andere Aspekte deines Charakters. Du kannst Gesetze erlassen und Zaubersprüche in einem separaten Menü entwickeln. Die Systeme dafür funktionieren gut. Die Gesetze sind prozentuale Erhöhungen von Dingen, was meiner Meinung nach etwas langweilig ist. Obwohl es offensichtlich nützlich ist, hatte ich auf eine Fähigkeit gehofft, exotische neue Monster, Geheimzauber und möglicherweise Artefakte für deine Fraktion zu rekrutieren. Stattdessen ist es mehr Gold und zusätzliche Stärke für bestimmte Monster. Es ist nichts, was Sie überraschen wird. Die Grafik könnte es jedoch sein. Das Spiel sieht animiert aus und funktioniert ziemlich gut. Ich denke immer noch, dass Heroes of Might and Magic III am besten gestaltet war. Unfrozen ist jedoch für die Konsistenz des Aussehens, der Grafik und der Benutzeroberfläche zu loben, die zusammenzugehören scheinen.

Die Benutzeroberfläche ist relativ übersichtlich und liefert Ihnen ziemlich schnell aktuelle Informationen. Es ist leicht zu erkennen, wie viele Ressourcen du hast und was du für die jeweiligen Gebäude in deinem Schloss benötigst. Trotzdem habe ich das Gefühl, dass die Farbwahl und das Design ein wenig an Handyspiele erinnern. Ich hätte mir zwei weitere Fraktionen gewünscht, da ich eine Variante von Stronghold und Tower aus dem dritten Spiel vermisse. Gleichzeitig denke ich, dass die aktuellen Fraktionen robust sind, viele Helden zur Auswahl haben und einzigartige Trupps mit einzigartigen Fähigkeiten auf den Schlachtfeldern haben. Sie haben auch zwei Upgrades für jeden Squad-Typ, genau wie in der Fünf-Mann-Erweiterung Tribes of the East. Es bietet eine zusätzliche Auswahl und ist etwas, das ich zu schätzen weiß. Es ist schwer, diesen Titel als etwas anderes als einen Liebesbrief an die Serie zu beschreiben.

Das Hauptmenü ist brillant mit toller Musik und erinnert an das Äquivalent der fünften Klasse.

Ich mag es, mehr von dem Level in diesem Titel zu entdecken. Die Ränder der Grauflächen werden mit Feuer weggebrannt. Die Freude am Entdecken ist auch in alten Zeiten ungebrochen.

Technisch funktioniert es hervorragend mit wenigen Fehlern und einem sauberen Designstil für die Welt und ihren Inhalt. Die Grafik wird wahrscheinlich auf lange Sicht davon profitieren, da ein animierterer Stil nicht so schnell seinen Glanz verliert wie der Realismus. Die Musik ist wie immer bezaubernd und ich mag das Thema des Hauptmenüs sehr. Die Szene, in der ein Drache eine Burg angreift, erinnert mich sehr an das fünfte Kapitel. Es ist keine Überraschung, dass die Musik so gut ist, da sie Paul Anthony Romero verwendet haben. Er ist dafür bekannt, dass er die Musik für die älteren Titel geschrieben hat. Ebenfalls an dem Projekt beteiligt ist Chris Velasco, der Musik für Starcraft II, God of War, Mass Effect usw. gemacht hat.

Dies ist jedoch nur eine Vorschau und wir erhalten nicht viel Einblick darin, wie die Kampagne aussehen wird. Stattdessen haben wir nur Zugriff auf vier der Fraktionen, Trainingsmissionen und ein paar Level mit einigen Anpassungsoptionen. Allerdings sind die Fraktionen unterschiedlich, und ich denke, das könnte eine Stärke werden, wenn der Titel vollständig veröffentlicht wird. Ich mag auch, wie lebendig die Städte aussehen, mit Dorfbewohnern und anderen, die sich auf Straßen bewegen, obwohl die Ansichten in den Schlössern nicht wie im fünften Spiel vollständig in drehbarem 3D sind. Alles, von Soundeffekten über Musik und Gebäude bis hin zum Spieldesign, erinnert an die älteren Titel. Dies ist ein Liebesbrief an den zweiten, dritten und fünften Teil der Serie, also hoffe ich, dass das Endprodukt so gut ist, wie es die Vorschau vermuten lässt.