Here ist, was man von Overwatch Staffel 2: Summit erwarten kann

HQ

Heute ist ein großer Tag für Overwatch -Spieler, denn die zweite Saison von 2026 startet im Spiel und bringt eine Vielzahl willkommener Features sowie den neuesten Helden, den Charakter namens Sierra. Da das Debüt heute Abend stattfindet, wenn der wöchentliche Reset gegen 17:00 BST/18:00 MESZ stattfindet, wurde die Roadmap für Season 2: Summit nun geteilt.

Der große Reiz ist, wie erwartet, Sierra, auf den wir kürzlich ausführlicher eingegangen sind. Neben Sierra gibt es jedoch einige neue Features und Optionen, darunter eine Überarbeitung der Karte der Antarktischen Halbinsel, die Einbindung von Auszeichnungen nach dem Spiel, Stadion-Updates (die Ramattra, Lijiang Night Market, eine Juno-Überarbeitung und Jetpack Cat später in dieser Saison einführen), ein Soldier 76 Mythic-Skin und eine Genji Mythic-Waffe, erneuerte Mini-Perks, die erwartete 10-Jahr-Jubiläumsfeier mitten in der Saison. ein neuer Battle Pass und ein Starterpaket sowie sogar eine Diablo-Kollaboration, die einen dämonischen Ramattra-Skin einführt.

All das könnt ihr in der untenstehenden Roadmap sehen, und vergiss nicht, heute Abend wieder in Overwatch einzusteigen, um Staffel 2 selbst zu erleben.