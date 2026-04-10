Blizzard enthüllt das vollständige Fähigkeitsset und die Vorteile für Sierra

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Vielleicht verspürst du gerade nicht das Bedürfnis nach einem neuen Overwatch Helden, vor allem weil mit der ersten Staffel 2026 fünf neue Charaktere aufgetaucht sind. Aber das hält Blizzard nicht auf.

Nachdem sie das Debüt des nächsten Helden angeteasert und kurz darauf Sierra offiziell in einem animierten Trailer vorgestellt haben, hat Blizzard feste Informationen darüber geteilt, was wir von der neuen Figur erwarten können, einschließlich der Tatsache, dass sie eine Recon Damage-Heldin sein wird.

Wenn man sich Sierras Ausrüstung ansieht, wird uns gesagt, dass ihre Waffe als Helix-Gewehr gilt und ein einzigartiges Feuermuster in einer Spiralform aufweist, die bei anhaltendem Feuer schrumpft. Was ihre Fähigkeiten angeht, bringt sie drei Werkzeuge mit, wobei Tracking Shot Gegner markieren kann, sodass Helix-Gewehrschüsse automatisch auf sie gerichtet sind. Dann ist Ankerdrohne ihre Bewegungsfähigkeit, die es Sierra ermöglicht, auf diesen Luftbegleiter zuzuschleudern, und schließlich ist Tremor Charge eine granatähnliche Fähigkeit, die beim Aufprall eine Schockwelle erzeugt. Was ihr Ultimate betrifft, so heißt dieser Trailblazer und ermöglicht es Sierra, eine Drohne einzusetzen, die nach vorne fliegt und Sprengstoffe abwirft.

Laut Sierras Perks erhöht Full Flight die Flug- und Griffreichweite von Anchor Drone, während Tight Grip dazu führt, dass die Streuung des Helix-Gewehrs schneller enger und langsamer verbreitert wird. Das sind beide Neben-Perks, wobei die wichtigsten darunter Medi-Drone sind, bei dem Anchor Drone ein kleines Gesundheitspaket für Sierra mitführt, und Locked In, wodurch Tracking Shot deine Angriffsgeschwindigkeit für zwei Sekunden um 20 % erhöht.

Sehen Sie sich Sierra unten vor ihrer Ankunft am 14. April an.