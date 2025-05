Hell is Us Hands-On Vorschau: Die Hölle ist... Ziemlich erfrischend, um genau zu sein

HQ

Hell is Us war nicht wirklich auf meinem Radar, als es angekündigt wurde, wenn ich ehrlich bin. Ich habe Death Stranding nicht gespielt, also hat mich ein Mann mit einem grauen Poncho nicht sofort in schöne Spielerinnerungen zurückversetzt, und ich denke, es gibt einen wachsenden Einbruch, den die Leute bekommen, wenn sie sehen, dass ein weiteres Third-Person-Actionspiel in den Veröffentlichungskalender eines bestimmten Jahres kommt.

Der Soulslike-Wahn fühlt sich an, als hätte er seinen Zenit überschritten, und allein aufgrund der Trailer könnte man meinen, dass Hell is Us in das Genre passt. Aber nachdem ich es auf der BigBen Week gespielt habe, verstehe ich jetzt, warum Rogue Factor sich vom Soulslike-Label distanzieren und Hell is Us stattdessen eher als Old-School-Adventure-Spiel anpreisen möchte.

Hell is Us spielt in einem fiktiven Land, das isoliert und vom Bürgerkrieg verzehrt wird. Du spielst als Remi, einen ehemaligen Bürger dieses Landes, der von seinen Eltern, die zurückgeblieben sind, aus dem Land herausgedrängt wurde. Er ist in der Hoffnung zurückgekehrt, sie zu finden, und findet stattdessen ein zerbrochenes Land voller seltsamer, hohler Kreaturen vor. Das zentrale Geheimnis der Prämisse dient als großartige Einführung, wirft einen ohne Vorbehalte in die Welt und hält von Anfang an viele Fragezeichen über dem Kopf, vor allem mit der Eröffnungssequenz, in der Remi von einem Mann mit einem stark verlängerten Kinn verhört wird.

Neben den zentralen Geheimnissen von Remis Eltern, den Kreaturen und dem Bürgerkrieg wirft Hell is Us in seiner 50/50-Aufteilung zwischen Erkundung und Kampf viele kleinere Rätsel auf dich. Die Erkundung des vom Krieg zerrütteten Landes um dich herum erweist sich als eine sehr lohnende Erfahrung, aus unserer Zeit mit Hell is Us. Anstatt nur nach besseren Waffen und Upgrades zu suchen, enträtselst du vor allem die Geheimnisse des Spiels, Stück für Stück, und kannst Dinge entdecken, die sich einzigartig für dein Erlebnis anfühlen. Es war interessant, mit anderen Leuten im anschließenden Spieltest zu sprechen, um herauszufinden, was sie gefunden hatten und was nicht, jeder von uns beanspruchte ein verlorenes Artefakt oder einen Bereich eines Dungeons, als wären wir Schulkinder, die auf dem Spielplatz Videospielgeheimnisse und Cheats tauschen.

Die Rätsel variieren in ihrem Schwierigkeitsgrad, wobei sich einige anscheinend über mehrere Gebiete erstrecken, aber es fühlte sich nie so an, als hätte ich nicht die Werkzeuge vor mir, um mit den Hindernissen fertig zu werden, die vor mir lagen. Der Dungeon, den wir im Rahmen dieser Sitzung erkunden durften, war besonders spannend, da ich mich dabei ertappte, wie ich damit beschäftigt war, jede Tür zu öffnen und sicherzustellen, dass ich kein Objekt oder keinen Hinweis als selbstverständlich ansah. Es könnte ein Spiel sein, für das es sich lohnt, einen Notizblock oder einen Steam-Notizen-Tab offen zu halten. Rogue Factor hat hier sicherlich das Old-School-Adventure-Feeling eingefangen. Das Fehlen von Zielmarkierungen beeinträchtigt das Erlebnis nicht, und obwohl es keinen magischen Kompass gibt, kannst du dich ziemlich leicht orientieren. Kompakte Bereiche helfen auch bei der Navigation. Es gibt ein starkes Gefühl, dass du für dieses Abenteuer verantwortlich bist, und dennoch bekommst du keine FOMO, wenn du dich entscheidest, einfach dem Hauptweg zu folgen, was ein willkommenes, erfrischendes Gefühl in modernen Spielen ist.

Der Kampf ist der andere wichtige Aspekt von Hell is Us, und zum Zeitpunkt des Schreibens ist es etwas, an dessen Feinabstimmung Rogue Factor arbeitet. Die Entwickler möchten, dass es ein "Midcore"-Spiel wird, aber als Hardcore-Spieler kann der Schwierigkeitsgrad für sie ziemlich umständlich sein. Die Begegnungen waren in unserer Vorschauversion nicht allzu schwer und wir mussten den Schwierigkeitsgrad nicht verringern. Besonders schön ist, dass Feinde nicht respawnen, sobald man sie getötet hat, selbst wenn man stirbt und zu einem Speicherpunkt zurückkehren muss. Die Inspiration wurde eindeutig von den Souls-Spielen genommen, denn bei einem Third-Person-Nahkampf-Actionspiel ist es heutzutage schwierig, das nicht zu tun. Du schwingst, blockst, weichst aus, aber es gibt einen schönen, ungewöhnlichen Rhythmus mit der Heilimpuls-Mechanik, der es dir ermöglicht, nach einem erfolgreichen Treffer oder einer erfolgreichen Kombo einen Teil deiner Gesundheit zurückzugewinnen. Es dauert einen Moment, bis man das Timing im Griff hat, aber wenn man es einmal geschafft hat, ist es überlebenswichtig.

Das liegt vor allem daran, dass Hell is Us immer schwieriger wird, je mehr Schaden du erleidest. Das ist beabsichtigt, denn Rogue Factor wollte einen realistischeren Ansatz als einen Anime-Protagonisten, der bereit ist, aufs Ganze zu gehen, wenn er noch 1 HP im Tank hat. Wenn deine Gesundheit abnimmt, sinkt auch deine Ausdauer. Dies könnte zu einem Verlustkreis führen, wenn nicht der Heilimpuls und die Tatsache wären, dass Feinde nicht respawnen, wenn man einen Bereich nicht vollständig verlässt. Im Moment macht der Kampf trotz der Dinge, die ich daran mag, nicht ganz so viel Spaß wie die Erkundung des Spiels. Das Abenteuer fühlt sich nicht so an, als bräuchte es einen so starken Fokus auf das Parieren, Ausweichen und den Kampf spannend zu halten, da die Geheimnisse ausreichen, um dich zu fesseln. Die verschiedenen Waffen und Designs sind jedoch alle sehr cool, und die Drohne fühlt sich wie ein nützlicher Verbündeter an, obwohl sich seine Bindung an Remi ein wenig störend anfühlt.

Remi ist vielleicht das einzige Puzzleteil, das ich nicht ganz verstehe. Die Erkundung ist großartig, die Kämpfe erfordern etwas Arbeit, sind aber größtenteils fesselnd, und dennoch bin ich mir nicht sicher, ob der Charakter von Remi zu allem passt. Sein Charakter zeichnet sich durch ein einzigartiges Setup aus, und doch wirkt er in seinen ersten Dialogen wie der übliche Badass, den man von dieser Art von Spiel erwarten würde. Um Zugang zu der Drohne und den Waffen zu erhalten, die Sie in den Trailern sehen, sowie an die Outfits, stiehlt Remi einfach die Kleidung einer zufälligen Frau, die ihm das Leben gerettet hat. Ich bin bereit, Remi und der Geschichte Zeit zu geben, vor allem dank der Intrigen, die sich um ihn drehen, wenn er Mr. Megachin seine Geschichte erzählt, aber abgesehen von seiner Frisur mache ich mir Sorgen, dass Remi ein vergessener Teil eines interessanteren Ganzen ist.

Hell is Us war vorher vielleicht nicht auf meinem Radar, aber ich werde es von nun an im Auge behalten. Das Nicht-Soulslike (das immer noch einige Soulslike-Elemente enthält) fühlt sich an, als würde es etwas ganz anderes tun, aber wie die meisten seiner Puzzles bleibt es ein Rätsel, bis wir im September alle Teile haben.