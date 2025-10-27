Harrie Lavreysen triumphiert bei der UCI Bahnrad-Weltmeisterschaft mit vier Goldmedaillen

HQ

Der niederländische Radrennfahrer Harrie Lavreysen hat am vergangenen Wochenende seine beeindruckende Trophäenliste bei den UCI Bahnrad-Weltmeisterschaften erweitert und ist damit der erste Mensch, der vier Goldmedaillen in einer einzigen Ausgabe gewonnen hat. Der 28-Jährige gewann beim Turnier in Chile die Goldmedaille im Sprint, Teamsprint, Kilo und Keirin und gewann alle möglichen Goldmedaillen.

Nach seinen fünf Goldmedaillen bei den Olympischen Spielen in Paris und Tokio und nun 20 Goldmedaillen bei der Bahnrad-Weltmeisterschaft setzt er seine Dominanz fort. Lavreysen hat seit 2019 jede einzelne Goldmedaille im Einzelsprint gewonnen, seit 2018 im Teamsprint. Bereits im vergangenen Jahr brach er den Rekord für die meisten Titel eines Fahrers in der Geschichte bei diesem Wettbewerb.

"Das ist wirklich nicht normal", sagte Lavreysen. "Ich habe irgendwie davon geträumt, vier zu holen. Letztes Jahr war es eigentlich ein kleines Ziel, aber ich habe ehrlich gesagt nicht erwartet, dass es dieses Jahr möglich sein würde."