Hands-on-Eindrücke mit Super Mario Bros. Wonder auf der Nintendo Switch

HQ

Neulich auf der Gamescom hatte ich die wunderbare Gelegenheit, einige Level im kommenden Super Mario Bros. Wonder in einer Multiplayer-Sitzung hinter verschlossenen Türen zusammen mit zwei weiteren Koop-Benutzern zu spielen: einem Nintendo-Vertreter (der eindeutig ein erfahrener Mario-Spieler war) und einem anderen Journalisten eines anderen Mediums (der es eindeutig nicht war). Ich betrachte mich, der ich stolz auf Gamereactor war, als einen der Ersteren, so dass sich die zufällige Kombination als ideal herausstellte, um zu beurteilen, wie dieses Spiel wieder versucht, sowohl Hardcore-Präzisions-Plattformfans auf der einen Seite als auch Neulinge oder einfach nur Spieler, die sich versammeln, um ein lockeres Partyspiel zu genießen, auf der anderen Seite anzusprechen.

Kurz gesagt, ich war angenehm überrascht über die zusätzliche Abwechslung, den albernen Spaß und die Liebe zum Detail, die Wonder durch die New!-Serie auf den Tisch bringt, aber vielleicht ist es einfacher, Punkt für Punkt Ebene für Ebene vorzugehen:

HQ

Eine signifikante Änderung an der Physik des Spiels

Für diejenigen, die wie ich endlose Stunden mit Freunden auf den Konsolenteilen von New! Super Mario Bros. verbracht haben (nämlich NSMB Wii und NSMB U/Deluxe), gibt es eine erste große Änderung, die die Spielregeln neu definiert und die Nintendo im Enthüllungstrailer geschickt versteckt hat: Sie kollidieren und springen nicht mehr aufeinander. Ja, es gibt Interaktion, wenn du als Yoshi spielst und einen Freund auf deinen Rücken setzen kannst, aber vergiss die Trampoline, Würfe und Stöße der Charaktere. Dies verschiebt Ihren Fokus aus offensichtlichen Gründen mechanisch, während sich auch die wettbewerblichen und kooperativen Aspekte betroffen sehen.

Werbung:

Und wie fühlt es sich an? Überzeugend gut. Natürlich vermisste ich dieses moderne Grundnahrungsmittel der Serie, aber gleichzeitig machte es immer mehr Sinn, je mehr ich spielte, angesichts des neuen Stils und der Funktionsweise von Badges (was ich später erklären werde). Sie können auch keine Gegenstände stehlen, und die gesammelten Power-Ups werden auf einer FIFO-Liste in der oberen linken Ecke angeordnet, die von jedem verwendet werden kann, der sie braucht.

Abgesehen von der Physik sollten Sie nicht die Super Mario Bros. 2- oder Super Mario 3D World-Behandlung für seine Charaktere erwarten: Alle sieben Hauptspiele verhalten sich gleich, ohne Aufschwung durch Peach, ohne höheren Sprung durch Luigi oder ohne schnelleres Laufen durch Toad.

Moment, wie viele Zeichen gibt es in Super Mario Bros. Wonder?

Ich habe sieben Hauptspiele erwähnt, aber im Moment habe ich im Charakterauswahlbildschirm bis neun gezählt. Dies ist die Liste der spielbaren Charaktere:



Mario



Luigi



Pfirsich



Gänseblümchen



Rote Kröte



Blaue Kröte



Gelbe Kröte



Yoshi



Nabbit (Begriffsklärung)



Werbung:

Nun, von Mario abwärts bis zum Toads dreht sich alles darum, wie sie auf dem Bildschirm aussehen (und damit meine ich viel, wie ich später auch noch ausführe), während Yoshi und Nabbit als hilfreiche Charaktere für Anfänger konzipiert wurden, da sie nicht durch Treffer sterben.

Neben Mario und Peach habe ich nur den Dinosaurier gespielt, und der Haken an der Sache ist, dass die Charaktere für Neulinge keine Power-Ups verwenden können, da es wahrscheinlich sowohl ein bisschen zu viel als auch ein bisschen zu seltsam gewesen wäre. Stattdessen können Yoshis, abgesehen davon, dass sie fast unbesiegbar sind, jede Bewegung genauso ausführen wie der Rest (einschließlich Wandsprung, Bodenschlag, Drehung oder Badge-Bewegungen), und dann ihre eigenen charakteristischen Bewegungen wie den Flattersprung oder die Fähigkeit, eine Granate mit der Zunge zu greifen (sogar in der Luft, wie in meinem Gameplay prahlerisch gezeigt), um sie dann wieder auszuspucken.

Ja, Sie können SMB Wonder online spielen, und es ist interessant

Ein Teil unserer Session drehte sich überraschenderweise um Online-Spiel. Der Nintendo-Vertreter ging mit einem OLED-Switch in die Hand, um sich dann mit unserer laufenden TV-Sitzung zu verbinden. Das Unternehmen hatte bisher gezögert, dies auf seinem meistverkauften Plattformer aufgrund möglicher Verzögerungsprobleme und Infrastruktureinschränkungen zu versuchen, aber jetzt ist es endlich da und sehr willkommen, und auch mit einer Reihe interessanter Ideen. Ich frage mich jedoch, ähm, ob dies der Grund ist, warum Charaktere nicht mehr kollidieren ...

Wie auch immer, die interessante Wendung des Super Mario Bros. Wonder-Online-Modus ist, dass eine bestimmte Weltkarte bis zu 11 zusätzliche Spieler für eine Gruppe von insgesamt 12 beherbergen kann, was eher wie eine lebende Lobby wirkt. Dann betreten die Benutzer die verschiedenen Levels (die mit aktiven Spielern darin zeigen blinkende Markierungen) und teleportieren sich dorthin, wo die Action stattfindet, aber dies ist natürlich immer noch auf maximal 4 Spieler begrenzt. Andere werden durch Geistersilhouetten dargestellt, es gibt verschiedene Emojis für Aktionen und Sie können Beiträge hinterlassen, damit andere Sie retten können (dies funktioniert auch offline).

Natürlich ist das für zufällige Spieler, aber Sie können so ziemlich dasselbe mit bekannten Benutzern tun, indem Sie einen Raum für Ihre Switch-Freunde erstellen und vielleicht ein Passwort festlegen, dann, wenn Sie mehr als vier Personen in der vollen Gruppe sind, können Sie sich online versammeln, aber verschiedene Kurse spielen.

Noch interessanter ist jedoch die Tatsache, dass du einen bestimmten Abschnitt eines Levels in ein zeitgesteuertes Rennen verwandeln kannst, indem du einen karierten Block triffst, was mit Sicherheit für enge Wettkämpfe sorgen wird.

Blumen, Abzeichen und Power-Ups: Der Elefant im Raum

Aber Nintendo hat aus gutem Grund alle von der Mushroom Kingdom auf die Flower Kingdom verschoben: In dieser Welt gibt es viele neue Power-Ups und Transformationen.

Zuerst haben Sie Ihre traditionellen Power-Ups, und abgesehen von denen, die Sie erwarten würden (Pilz, Feuerblume usw.), haben wir auch den Elefanten und den Bohrer ausprobiert.

Der Elefant ist nicht nur größer und stärker und unglaublich lustig: Er ermöglicht es Ihnen auch, seinen Rüssel zu verwenden, um ankommende Projektile (wie Eicheln) abzulenken, härtere Blöcke durch Schwingen zu brechen und, der Traum eines jeden Klempners, Flüssigkeiten zu absorbieren, um Feinde oder praktischerweise Blumen zu bewässern.

Der Bohrer war auch eine nette Überraschung für unterirdische Ebenen, aber er fühlt sich wie eine vertrautere Rückkehr als Adaption von Super Mario Galaxy 2s Spin Drill an. Es ermöglicht Ihnen, Oberflächen sowohl nach oben als auch unten zu durchdringen, sich in kleinere Löcher und Risse zu schleichen und Juwelen zu durchbrechen. Oh, und der Bohrerhut schützt Sie auch vor Absturzgefahren.

Dann kommt die Badges. Es handelt sich um Spezialfähigkeiten, die allen Spielern von Prince Florian verliehen werden, und sie werden durch das Abschließen spezieller Badge Challenge-Stufen freigeschaltet, die auch als Tutorial für die freischaltbaren Badge dienen.

Damit du das verstehst, stell es dir so vor, als ob du den Charakteren neben deinen typischen Super Mario-Moves zusätzliche Eigenschaften verleihen kannst. Zwei klare Beispiele waren ein Abzeichen, das es uns ermöglichte, einen vertikalen Wandsprung auszuführen (ordentlich kombiniert mit den Seitenwandsprüngen) oder ein anderes, das einen super aufgeladenen Hochsprung aktivierte, wenn wir uns duckten. Und da Badge Kraft gleich ist, ändert sich die Herangehensweise jeder Stufe für die gesamte Gruppe. Hier ist eine Liste einiger Badges:



Fallschirmmütze (um mit der Mütze mit ZR auch im Elefantenmodus zu schweben)



Sprung an der Wand



Schwebender Hochsprung



Hockender Hochsprung



Delphin-Kick (nützlich unter Wasser)



Auto-Superpilz



Sensor (erkennt Gegenstände und Geheimnisse)



Letzteres liegt daran, dass dieses Spiel voller Geheimnisse zu sein scheint, wenn man sieht, wie man in einigen Levels mehrere Durchläufe ausprobieren muss, um jeden Wundersamen zu sammeln, denn dafür ist man hier.

Und das Letzte? Die Wonder Flower-Effekte bedeuten die verrücktesten Verwandlungen sowohl der Charaktere als auch der Umgebung.

Ihr habt einen Teaser mit dem ersten Trailer gesehen, der schlangenartige oder schiebbare Rohre, Stampeden und mehr enthält, aber während unserer Session haben wir buchstäblich gesehen, wie sich die Charaktere in ... goombas. Für einen Stealth-Abschnitt. Wahr. Und Goombas können nicht springen, oder? Aber sie können sich hinter Bäumen und Büschen verstecken. Und sie können ihre Augen in einem der lustigsten Momente in Marios Geschichte im Kreis bewegen. Und diese Augen, wenn du Peach wärst, nun, diese Augen haben schöne Wimpern.

HQ

Es sieht wunderbar aus

Schließlich sieht es so aus, als würde sich dieses Spiel, während es an der schematischen Natur der Serie festhält, von den einfacheren Elementen und Texturen entfernen, die Nintendo jahrzehntelang überstrapaziert hat. Mehr Tiefe, bessere Effekte, aber vor allem eine Tonne mehr Animationen mit erstaunlicher Liebe zum Detail hauchen der Serie Leben ein, und wir freuen uns darauf, all diese kleinen Details zu genießen.

Schließlich sieht es für mich so aus, als würden sie die Herausforderung und den Spaß, den ich von der Serie verlange, beibehalten, wenn man bedenkt, wie sehr sie jetzt versuchen, Nicht-Veteranen mit zusätzlichen Tipps zu helfen und den Schwierigkeitsgrad vor dem Betreten eines Kurses anzuzeigen.

Und selbst wenn Sie nicht in der Lage sein werden, mit Freunden auf Weltenbummlerschaft zu gehen, erwarte ich, dass dies mit den verschiedenen Badges, den skurrilen Verwandlungen in der Flower Kingdom und den Möglichkeiten, die das Online-Spiel auf den Tisch bringt, sehr, sehr technisch wird. Der 20. Oktober kann gar nicht früh genug kommen.