Hands-off impressions: Moonlighter 2: The Endless Vault zielt auf endlose Roguelikeability ab

Ich habe meine Zeit mit Moonlighter auf dem Nintendo Switch damals genossen, auch wenn es ein bisschen fehlerhaft war, da es als damals einzigartige Verschmelzung von Genres funktionierte. Das Original, das vor fast sieben Jahren auf dem PC veröffentlicht wurde, bot eine andere Sichtweise auf Dungeon-Crawling-Roguelikes, indem es eine Shop-Management-Komponente einführte, und seitdem ist das in Valencia ansässige Studio sehr gereift, zum Beispiel hat es The Mageseeker: A League of Legends Story für Riot Games geliefert oder neue Dinge mit dem sehr aktuellen und erfolgreichen Cataclismo ausprobiert, die bereits nach wenigen Wochen auf dem Markt die Marke von 250.000 verkauften Exemplaren überschritten hat.

Doch jetzt ist es an der Zeit, zu seinen Wurzeln zurückzukehren. Wir haben uns während der Xbox Developer Session EMEA letzte Woche ausführlich angesehen, wie sich Moonlighter 2: The Endless Vault entwickelt, als wir gesehen haben, dass mehrere Studios aus der Region ihre jeweiligen Spiele gezeigt haben, die alle schon wirklich gut aussehen.

Die auffälligste Neuigkeit über das Spiel, wie die ersten Trailer zeigen, ist, dass sie dieses Mal vollständig in 3D sind. Ich (und viele der Original-Fans) liebten die zarte 2D-Pixelkunst des Originals, aber dieses hier zeigt eine erhebliche Anstrengung, um die Seele intakt zu halten. Obwohl wir nicht wissen, wie viel Glanz es bekommen wird, bis es irgendwann später in diesem Jahr in einem TBA-Datum veröffentlicht wird, sieht es bereits wunderschön aus, und die isometrische Ansicht fühlt sich für diejenigen, die von Hades und dergleichen kommen, vertraut an. Und genau wie beim Original sind es die kleinen niedlichen Details voller Persönlichkeit, die es anders machen.

Die größte Betonung bei der Fortsetzung liegt jedoch nicht auf der Optik, sondern auf dem Gameplay. Während die Entwickler das erste Moonlighter als "ARPG mit Roguelike-Elementen" definierten, wollen sie nun, dass die volle Rogulikeability alle Aspekte von The Endless Vault durchdringt und sogar über die Dungeons hinausgeht, so dass sich "alles mit jedem Durchlauf ändert", wie Kommunikationsmanager Israel Mallén während der Hands-Off-Demo erklärte.

"Hands-off" ist hier die einzige Einschränkung, denn wenn man in jedem einzelnen Aspekt des Spiels abwechslungsreicher, komplexer und zufälliger wird, bedeutet das, dass die Balance viel komplizierter ist, und ich freue mich schon darauf, Moonlighter 2 zu spielen, um zu sehen, wie es sich anfühlt und ob zu mutige Variationen es tatsächlich brechen können.

Auch wenn die Gameplay-Schleife mit zufälligem Dungeon-Crawling und Ladenbesitz auf dem Papier ähnlich bleibt, bedeutet das "Wir bringen es in eine neue Dimension von Qualität und Ehrgeiz" mehrere Dinge. Es gibt verschiedene Gebiete, die in einzigartigen Biomen angesiedelt sind, wie z.B. die Startstadt Tresna, das trockene Houtu oder das windige/grasbewachsene Aeolia. Waffen (der treue Besen ist zurück, außerdem gibt es Speere und Schwerter), Gadgets und Feinde zwingen dich dazu, Kampfstile zu kombinieren und von Fernkampf zu CQC und zurück zu wechseln, dann werden Bosse wie Herald es auf die Probe stellen, um zu sehen, ob du mit all dem und den Ausweichmanövern und Paraden oben drauf schnell genug bist, wenn du den großen Schatz schnappen willst.

Die Game Changer in den Roguelike-Dungeons sind die Perks, "In-Run-Effekte, die Wills Macht erhöhen und neue Fähigkeiten freischalten können". Auch hier ist es, zumindest so wie es sich anhört, eine nette neue Idee, die das zuvor monotone Tempo zum Besseren durchbrechen könnte, während das Rucksackmanagement, bei dem man jetzt den Grundwert von Relikten sehen kann, das Gehirn über den Kampf und die Erkundung hinaus immer auf Trab hält.

Ebenso findet ihr jetzt im Shop Spezialeffekte, die das Ergebnis der Angebote ändern können, die ihr erhalten könnt, wenn es darum geht, die Beute zu verkaufen, die ihr von euren Expeditionen mitbringt. Auch wenn dies die gemütliche Seite des Spiels ist, wird es interessant sein zu sehen, wie aufregend es mit Verkaufssträhnen und explodierenden Gewinnen werden kann.

Wieder einmal steuerst du den liebenswerten, weißhaarigen Will und triffst einige neue und alte Freunde (wie Andrei den Schmied und Eris die Hexe), und obwohl dieses zweite Spiel eine tiefere Geschichte bietet und mehr Fragen beantwortet, sieht es wirklich nach einem moderneren und umfassenderen Einstieg aus, sowohl für Neulinge als auch für Fans des Originals. Jetzt müssen wir nur noch wissen, wann der Laden seine Türen öffnet!