Haley Atwell kehrt als Lara Croft in der letzten Staffel des Netflix-Tomb Raider-Animes zurück

HQ

Kürzlich wurde bestätigt, dass obwohl Netflix schnell eine zweite Staffel seiner Tomb Raider Anime-Adaption genehmigt hat, die zweite Folge tatsächlich die letzte sein wird. Es wird keine dritte Staffel geben, was bedeutet, dass diese kommende Episode viel Arbeit zu bewältigen hat, um die Handlung zu einer hübschen kleinen Schleife zu binden.

Jetzt, da wir uns dem Erscheinen dieser Episoden nähern, wurde ein vollständiger Trailer für die kommende Staffel veröffentlicht, um uns einen Vorgeschmack darauf zu geben, was Haley Atwells gesprochene Protagonistin überwinden muss, wenn sie die Welt vor einer rachsüchtigen Techno-Visionärin retten will, die Gott spielt.

Die Zusammenfassung der zweiten Staffel fügt hinzu: "Lara rast um den Globus, um alte afrikanische Relikte zu entdecken, bevor ein Techno-Visionär, der Gott spielen will, sie nutzt, um weltweite Zerstörung zu entfesseln."

Wann Tomb Raider: The Legend of Lara Croft zurückkehrt, so wird die Serie am 11. Dezember wieder auf Netflix erscheinen.