Netflix' animierte Tomb Raider-Serie endet mit zweiter Staffel

Die animierte Tomb Raider-SerieTomb Raider: The Legend of Lara Croft von Netflix hat eine Rückkehr von Staffel 2 im Dezember ins Auge gefasst. Dies wird jedoch die letzte Staffel der Serie sein, wie Netflix inzwischen bestätigt hat.

Das kommt von Variety, wo wir hören, dass die Zeichentrickserie mit Haley Atwell als Lara Croft zu Ende geht. Die Serie, die ursprünglich im Oktober 2024 ausgestrahlt wurde, wurde schnell um eine zweite Staffel verlängert, aber wir wussten bis jetzt nicht, dass es die letzte Staffel sein würde.

Kürzlich haben wir auch gehört, dass die Live-Action-Adaption von Tomb Raider von Amazon Prime mit Sophie Turner in der Rolle von Lara Croft in Angriff genommen wird. Legendary TV, das Studio hinter der Zeichentrickserie, wird ebenfalls an der Live-Action-Adaption arbeiten.

Die Logline für Tomb Raider: The Legend of Lara Croft Staffel 2 lautet wie folgt: "Als die Abenteurerin Lara Croft (gesprochen von Hayley Atwell) eine Spur gestohlener afrikanischer Orisha-Masken entdeckt, tut sie sich mit ihrem besten Freund Sam (Karen Fukuhara) zusammen, um die wertvollen Artefakte zu bergen. Laras aufregendes neues Abenteuer führt sie rund um den Globus, während sie tiefer in die verborgenen Geheimnisse der Orisha-Geschichte eintaucht und den Machenschaften eines gefährlichen und rätselhaften Milliardärs ausweicht, der die Masken für sich selbst haben will, während sie entdeckt, dass diese Relikte dunkle Geheimnisse und eine Macht enthalten, die sich jeder Logik widersetzt. Macht, die in der Tat göttlich sein kann."

Tomb Raider: The Legend of Lara Croft Staffel 2 feiert am 11. Dezember Premiere.