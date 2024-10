Tomb Raider: The Legend of Lara Croft wird für eine zweite Staffel zurückkehren

HQ

Anlässlich des 28-jährigen Bestehens von Tomb Raider (ja, ein ziemlich seltsames Jubiläum zum Feiern) wurde angekündigt, dass eine zweite Staffel des Netflix-Anime Tomb Raider: The Legend of Lara Croft irgendwann kommen wird.

Wie in einem Blogbeitrag versprochen, erfahren wir ein wenig über die Inhaltsangabe der kommenden Staffel, wobei es in der Beschreibung heißt:

"Als die Abenteurerin Lara Croft eine Spur gestohlener afrikanischer Orisha-Masken entdeckt, tut sie sich mit ihrem besten Freund Sam zusammen, um die wertvollen Artefakte zurückzuholen. Laras aufregendes neues Abenteuer führt sie rund um den Globus, während sie tiefer in die verborgenen Geheimnisse der Orisha-Geschichte eintaucht, den Machenschaften eines gefährlichen und rätselhaften Milliardärs ausweicht, der die Masken für sich selbst haben will, während sie entdeckt, dass diese Relikte dunkle Geheimnisse und eine Macht enthalten, die sich jeder Logik widersetzt. Macht, die in der Tat göttlich sein kann."

Wir haben weder ein Veröffentlichungsdatum noch ein Zeitfenster für Staffel 2 von Tomb Raider: The Legend of Lara Croft im Kopf, und es ist unklar, wie weit die Produktion im Moment fortgeschritten ist, was bedeutet, dass es schwierig ist, ein Datum abzuleiten oder zu spekulieren. Es scheint fair zu sein, davon auszugehen, dass die Serie entweder Ende 2025 oder Anfang 2026 zurückkehren wird, wenn man sich die allgemeine Zeit zwischen den Staffeln der anderen Videospieladaptionen von Netflix ansieht.

Wenn Sie die erste Staffel der Serie noch nicht gesehen haben, lesen Sie unbedingt unsere Rezension zu Tomb Raider: The Legend of Lara Croft.