Halbfinalzeiten der Australian Open für Alcaraz-Zverev, Djokovic-Sinner: Wann man in Europa, Großbritannien zuschauen sollte

Die Halbfinals der Australian Open stehen fest, mit zwei spektakulären Matches zwischen Jannik Sinner und Novak Djokovic; und zwischen Carlos Alcaraz und Alexander Zverev. Der Spielplan wurde endlich bekannt gegeben, und zu diesen Zeiten können Sie die beiden Spiele sehen.

Leider wird es aufgrund der australischen Zeitzone für die meisten Europäer schwierig sein, die Spiele live zu verfolgen, zumindest den ersten zwischen Alcaraz und Sinner, der mitten in der Nacht zwischen Thusday und Friday stattfindet.



Halbfinale 1: Carlos Alvaraz vs. Alexander Zverev: Freitag, 30. Januar, 4:30 Uhr (MET), 3:30 Uhr GMT



Halbfinale 2: Novak Djokovic gegen Jannik Sinner: Freitag, 30. Januar, 9:30 Uhr (MET), 8:30 Uhr GMT im Vereinigten Königreich



Beim ersten Grand Slam der Tennissaison 2026 treten die vier besten Spieler, Nummer 1 bis 4 der Welt, im Final Four aufeinander. Viele erwarten ein weiteres Alcaraz-Sinner-Finale, aber glaubst du, dass es Überraschungen geben könnte?