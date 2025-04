Guardiola verteidigt Phil Foden vor den beschämenden Beleidigungen seiner Mutter während des Manchester-Derbys

HQ

Nach einem torlosen Manchester-Derby zwischen City und United verteidigte Pep Guardiola seinen Spieler Phil Foden, vor allem nach den Beleidigungen, die er auf dem Platz erlitten hatte, mit Liedern, die sich auf seine Mutter bezogen. "Ich verstehe die Gedanken der Leute nicht, die mit der Mutter von Phil zu tun haben. Es ist ein Mangel an Klasse und sie sollten sich schämen", sagte Guardiola, der der Meinung war, dass es nicht Manchester United repräsentiert, sondern das Volk. "Wir sind so exponiert, die Menschen, die jetzt im Fußball auf den Bildschirmen zu sehen sind. Manager, Besitzer, vor allem die Spieler."

Fodens Mutter, Claire Rowlands, machte im Januar 2024 Schlagzeilen, als sie zu einer Geldstrafe verurteilt wurde, weil sie in einem Nachtclub einen Polizisten beschimpft hatte.

Guardiola sprach auch über den Zustand der Form der Mannschaft und sagte, dass nicht nur Phil in diesem Jahr abgerutscht ist, sondern das gesamte Team. "Es ist nicht eines, das wäre einfach, es sind alle. In einer langen Karriere gibt es immer Saisons, in denen man es nicht ist, er wird zurückkommen", sagte Guardiola, der Foden umarmte, als er das Spielfeld verließ. Der Spieler aus Manchester erzielte in der vergangenen Saison 19 Tore in der Premier League, in diesem Jahr waren es nur sieben.

Manchester City bleibt durch das Unentschieden Fünfter in der Premier League, und wenn Newcastle heute Abend Leicester besiegt, würden sie auf den sechsten Platz zurückfallen, weit entfernt von den Champions-League-Plätzen für die nächste Saison.