Guardiola sendet nach einem seiner schlechtesten Ergebnisse als Trainer von Manchester City eine Botschaft des Optimismus

Manchester City hat in letzter Zeit eine Pechsträhne. Der häufige Herrscher des englischen Fußballs verlor mit 1:4 gegen Sporting Lissabon (noch unter der Führung von Rubén Amorim, bevor er zu Man United wechselte), Tabellenführer der Primeira Liga in Portugal und auch Zweiter in der Ligaphase der UCL, nur hinter Liverpool, der einzigen Mannschaft, die jedes Spiel gewonnen hat.

Am vergangenen Samstag musste Man City eine weitere Niederlage gegen Bournemouth hinnehmen, verlor damit die Spitzenposition in der Premier League und schied zudem im EFL Cup gegen Tottenham aus. Laut Bernardo Silva "ist es frustrierend, denn momentan befinden wir uns in einer schwierigen Phase. Selbst wenn wir gut spielen, nutzen wir unsere Chancen nicht und fangen uns zu einfach Gegentore ein."

Er befürchtet, dass es zu spät sein wird, wenn sie sich nicht schnell von diesen Verlusten erholen, wie Sky Sports berichtete. "Es ist schwierig, Gründe für das zu finden, was uns passiert. Es sieht einfach so aus, als ob dieses Team jetzt in die falsche Richtung geht."

Guardiola findet, dass sie gestern gut gespielt haben, aber "manchmal ist es einfach Fußball".

Pep Guardiola denkt jedoch etwas positiver und sagt, dass sie von Anfang an wussten, dass es eine schwierige Saison werden würde. "Es ist eine schwierige Herausforderung, aber ich bin hier. Aber das ist es, was es ist. Ich mag es, ich liebe es, ich will mich dem stellen und meine Spieler aufrichten und es versuchen."

Er sagte auch, dass sie im Gegensatz zu Bournemouth, als sie "wirklich schlecht" gespielt haben, gestern wirklich gut gespielt haben. "Ich weiß, wie wir uns heute verhalten, wie gut wir waren und wie ein junger Innenverteidiger (Jahmai Simpson-Pusey), was für ein außergewöhnliches Spiel er gespielt hat.

"Wir müssen das akzeptieren. Das Leben ist das, Sport ist das. Jeder muss besser und besser und besser werden und wir werden es finden. Wir sind in allen Wettbewerben am Leben und werden weitermachen", sagte er nach einem der schlechtesten Ergebnisse seiner Amtszeit als Trainer von Manchester City. Laut OptaJoe hat er in seiner Karriere als Trainer nur zwei weitere Male vier Tore in einem Champions-League-Spiel kassiert, einmal bei den Bayern und ein weiteres Mal bei City.