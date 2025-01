Guardiola bereitet sich auf das Ausscheiden in der Champions League vor: "Wenn wir nicht gewinnen, haben wir es nicht verdient"

HQ

Pep Guardiola hat in dieser Saison mit Manchester City zu viele harte Nächte mit der Mannschaft erlebt, aber letzte Nacht könnte eine der schlimmsten werden, da die Mannschaft einen Zwei-Tore-Vorsprung vor einem unaufhaltsamen Paris Saint-Germain verspielte, was City aus den Top 24 der Champions League verdrängte, was bedeutet, dass, wenn die Ligaphase von Champions League heute endet, Sie würden eliminiert werden.

Und wenn das passieren sollte, würde Guardiola das akzeptieren: "Wenn eine Mannschaft besser ist, habe ich kein Problem damit, sie zu akzeptieren", sagte er und antwortete auf die Frage, ob die Position der Mannschaft unfair sei und sie mehr verdient hätten, dass "die Tabelle fair ist". "Es könnte passieren, wenn wir nicht gewinnen, haben wir es nicht verdient."

"Sie hatten eine bessere Intensität, um Zweikämpfe zu gewinnen. Wir fanden unseren Moment, um zwei Tore zu schießen und mit 0:2 in Führung zu gehen. Wenn sie den Ball haben, lassen sie uns fallen, aber wenn wir den Ball haben, bereiten wir ihnen Probleme", erklärte der spanische Trainer, Landsmann und ehemalige Kollege von PSG-Chef Luis Enrique beim FC Barcelona in den 1990er Jahren.

"Beim Stand von 0:2 und 1:2 konnten wir nicht spielen. Um zu verteidigen, musst du den Ball haben. Sie waren besser. Sie hatten einen zusätzlichen Mann in der Mitte mit einer falschen Neun und deshalb war es schwierig."

Die nächste Chance für Manchester City (25. in der Tabelle) ist Club Brügge. Manchester City müsste dem belgischen Klub theoretisch weit überlegen sein, aber Brügge hat eine bessere Position, 20, und wird hart verteidigen, wohl wissend, dass eine Niederlage im Etihad Stadium das Ausscheiden bedeuten könnte. PSG (22) trifft derweil auf Sttutgart (20). Das Schicksal beider Teams liegt in ihren Händen, und noch kann niemand etwas als selbstverständlich ansehen...