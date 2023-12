GTFO's letzter Rundown ist gestartet

HQ

Nach mehreren Jahren als vollwertiges Spiel und davor als Early-Access-Projekt ist GTFO des schwedischen Entwicklers 10 Chambers nun offiziell abgeschlossen. Das letzte Kapitel des Spiels hat nun sein Debüt in Form von Rundown 8.0 gegeben, was bedeutet, dass die Spieler nun in den Titel eintauchen können, um das Ende dieses herausfordernden kooperativen Horrortitels mitzuerleben.

Wir hatten kürzlich die Gelegenheit, mehr über den achten Rundown von GTFO in Form eines Preview-Meetings zu erfahren, in dem CEO Ulf Andersson uns mehr darüber erzählte, was dies für das Spiel bedeutet und ob es Pläne gibt, GTFO überhaupt auf Konsolen zu bringen. Alles darüber können Sie hier nachlesen.

Ansonsten könnt ihr euch unten den Trailer zu Rundown 8.0 ansehen.