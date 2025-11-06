GTA 6 wurde auf November 2026 verschoben

HQ

Viele von euch haben wahrscheinlich gehofft, dass das Spiel es schaffen würde, aber nur sehr wenige glaubten tatsächlich, dass Grand Theft Auto VI im Jahr 2025 erscheinen würde, als Rockstar dies im Enthüllungstrailer behauptete. Deshalb war es nicht besonders überraschend, als die Publisher von Take-Two bestätigten, dass der mit Spannung erwartete Titel auf den 26. Mai 2026 verschoben wird. Uns wurde sogar gesagt, dass eine weitere Verzögerung sehr unwahrscheinlich sei. Brunnen...

Rockstar hat eine weitere Verschiebung angekündigt. GTA VI soll nun am 19. November 2026 erscheinen. Das Team sagt, dass diese sechs zusätzlichen Monate der Entwicklung notwendig sind, um das Spiel auf seine und unsere Standards zu polieren.

Das bedeutet, dass wir jetzt mehr als ein Jahr davon entfernt sind, zu sehen, ob das Spiel die Erwartungen tatsächlich erfüllen kann. Es ist auch interessant, dass dies bedeutet, dass GTA VI nun an einem Donnerstag statt an einem Dienstag veröffentlicht werden soll, etwas, das vermutlich viele Arbeitsplätze und Schulen gerne hören.

Was halten Sie von dieser Verzögerung, und glauben Sie, dass sie sogar auf 2027 verschoben wird?