Take-Two-CEO sagt, dass es sehr unwahrscheinlich ist, dass GTA VI erneut verschoben wird

Grand Theft Auto VI wird ein so entscheidender Start für die gesamte Branche sein, dass sich die Spiele im Mai aktiv bewegen. Aber könnte das Spiel am Ende noch einmal verschoben werden? Es ist extrem schwer vorherzusagen, aber Strauss Zelnick, CEO von Take-Two, glaubt, dass Rockstar viel Zeit gegeben wurde, um sicherzustellen, dass das Spiel am 26. Mai 2026 in Topform ist.

In einem Interview mit CNBC sagt er folgendes über die Möglichkeit einer weiteren Verzögerung:

"Meine Überzeugung ist natürlich sehr, sehr hoch. Rockstar hat eine Menge anderer Dinge am Laufen, aber das ist natürlich der Hauptfokus."

Übrigens haben sich die Fans sehr auf die Tatsache konzentriert, dass sie "andere Dinge am Laufen" haben, was darauf hindeutet, dass es andere Projekte entweder in der Vorproduktion oder sogar in der vollen Produktion gibt.

Was glaubst du, was hier vor sich geht?