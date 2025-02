GTA 6 soll weiterhin im Herbst 2025 auf den Markt kommen

HQ

Es ist über ein Jahr her, dass Rockstar endlich Grand Theft Auto VI mit einem Trailer voller interessanter Details und Hinweise enthüllt hat. Seitdem haben wir nichts Nennenswertes über das Spiel gehört, daher ist es sehr verständlich, dass viele Gerüchte besagen, dass das Spiel von 2025 auf 2026 verschoben wird. Ich bezweifle stark, dass eine offizielle Ankündigung dazu vor dem Start von Mafia: The Old Country erfolgen wird, und das jüngste Investorentreffen von Take-Two macht mich noch sicherer.

Denn alle Präsentationen, die heute Abend mit den Investoren von Take-Two geteilt wurden, bekräftigen, dass Grand Theft Auto VI immer noch diesen Herbst erscheinen wird, während Mafia: The Old Country irgendwann in diesem Sommer erscheinen wird, bevor Borderlands 4 "eines der stärksten (Jahre) aller Zeiten" für den riesigen Publisher beendet.

Man kann mit Sicherheit sagen, dass der CEO von Take-Two, Strauss Zelnick, den Investoren bis zum letzten Moment nichts von einer Verzögerung von GTA 6 erzählen möchte, da dies einen großen Einfluss auf den Wert des Unternehmens haben würde, also wenn das am meisten erwartete Spiel des Jahres 2025 auf 2026 verschoben wird: Erwarten Sie frühestens im August davon. Im Moment sieht es so aus, als ob sowohl Rockstar als auch Take-Two bereit sind, viel zu tun, um GTA VI wie geplant im Oktober oder November zu starten.

