G.SKILL WigiDash

Sie möchten einen zusätzlichen physischen Bildschirm, um Ihre Hardware zu überwachen, vielleicht weil Sie den Arbeitsspeicher, die GPU und die CPU etwas zu stark aufgedreht haben? Sie möchten ein Gerät, das Sie mit allen Sensoren in Ihrem Computer verbinden können, um sicherzustellen, dass alles reibungslos läuft? Sie wünschen sich einen Touchscreen zur Steuerung Ihrer Musik, Ihres Streamings, Ihrer Videos oder für die Videobearbeitung? Du brauchst einen Widget Dashboard - oder kurz WigiDash.

Mein Anwendungsfall ist ein wenig anders. Ich muss wirklich in der Lage sein, die Temperaturen der Komponenten im Auge zu behalten und zu sehen, ob die GPU- und CPU-Kerne mit der richtigen Geschwindigkeit laufen, ohne eine Overlay-Software auszuführen. Darüber hinaus hätte ich gerne einen Satz Mediensteuerungstasten, da leider immer noch Tastaturen zum Testen an Gamereactor geschickt werden und diese diese nicht haben.

Der WigiDash ist ein solide konstruierter 1024x600 7" IPS-Monitor mit eingebautem Standfuß. Es wiegt 334 Gramm, verfügt über eine hervorragende Helligkeit und USB-C-Konnektivität. Das mitgelieferte Kabel ist 1,8 Meter lang, was ausreichend ist, aber in einer idealen Welt hätten sie ein längeres Kabel eingebaut. Auf der anderen Seite brauchen Sie überhaupt nichts anderes.

Mein Hauptanliegen beim Design ist, dass der USB-Anschluss zur Seite statt nach unten geht. Dies ist ein Minuspunkt, wenn es darum geht, den Kabelsalat gering zu halten. Es wäre auch schön gewesen, den Ständer nach Belieben anwinkeln zu können, anstatt ihn in einem festen 45-Grad-Winkel zu arretieren. Auf der Rückseite befindet sich ein zweiter Anschluss, der einen 20-poligen Port beherbergt - für diejenigen, die über ein auf GitHub verfügbares SDK ernsthaft mit Dingen herumspielen möchten. Allerdings gibt es nicht viel Hilfe in der Anleitung und der Anschluss wird nicht einmal in den Spezifikationen erwähnt, was etwas seltsam ist. Auf der anderen Seite haben DIY-/Overclocking-Player wie ElmorLabs über GitHub benutzerdefinierte Lösungen entwickelt.

Es ist einfach zu bedienen und der Touchscreen reagiert schnell. Wenn Sie Vorlieben haben, können Sie zum Beispiel die Benutzeroberfläche komplett Pip-Boy -esque machen - nicht, dass ich das in irgendeiner Weise getan hätte.

Die gesamte Benutzeroberfläche ist über eine rudimentäre, aber effektive Treibersoftware, die dankenswerterweise Drag 'n' Drop unterstützt, vollständig anpassbar. Es kann sich jedoch ein wenig altmodisch anfühlen, da alles manuell geändert und angepasst werden kann. Updates sind selten - die letzte kam vier Monate nach der vorherigen - und davor waren mindestens sechs Monate vergangen. Das ist für die meisten in Ordnung, aber die Unterstützung von allen großen Anbietern von Streaming-, Musik- und Überwachungssoftware ist unerlässlich.

Sobald Sie die Einrichtung konfiguriert haben, kann WigiDash eine Verbindung zu den relevanten Programmen herstellen und diese anzeigen oder steuern. Das Tolle ist, dass Sie die Benutzeroberfläche, die Größe usw. anpassen können. Es ist großartig, völlige Wahlfreiheit zu haben - aber Sie sind auch abhängig von den Programmen, die Sie zur Unterstützung von WigiDash integrieren möchten. Zum Beispiel funktionieren AIDA64 und andere Monitoring-Systeme wie mein persönlicher Favorit HWinfo, sowie das gesamte interne Monitoring-System des Computers, so dass man WigiDash als Sensorpanel nutzen kann. Das bedeutet aber auch, dass es bestimmte Anwendungsfälle geben kann, in denen bestimmte Programme nicht optimal mit WigiDash funktionieren. Beliebtere Dienste wie Twitch und Spotify werden unterstützt und sind vorkonfiguriert. Eines der genialen Dinge ist, dass sogar ein separates Chat-System für Twitch unterstützt wird. Es wäre großartig, wenn sich mehr Plattformen dafür entscheiden würden, dies zu unterstützen.

Ein Wunsch von mir ist, dass mehr Software - wie AIDA64 - dedizierte Themenseiten erstellt, damit man weder funktional noch visuell Setups von Grund auf neu erstellen muss. Der Preis der totalen Freiheit ist, dass es die ersten Male etwas verwirrend sein kann und dass es Zeit braucht, um die Einrichtung genau richtig hinzubekommen.

Es gibt mehrere Seiten, so dass es möglich ist, sie für viele Dinge anzupassen. Er kann auch als Makro-Button fungieren und verfügt sogar über eine Ordnerfunktion, die ich persönlich sehr nützlich fand. Es gibt Platz für bis zu 20 einzelne Verknüpfungen pro Seite/Tab, oder Sie können einige Funktionen größer machen als andere - das ist sehr praktisch. Ich verwende es gemischt: eine Seite/Registerkarte für Informationen und Verknüpfungen, eine für die Musik- und Videowiedergabe und eine für die Hardcore-Hardwareüberwachung. Das ist praktisch, wenn Sie übertakten oder Hardware haben, die nicht optimal funktioniert.

Das einzige, was mir fehlt, ist, dass der Monitor Videosignale ganz oder teilweise darstellen kann - aber das ist weder Zweck noch Absicht. Es könnte jedoch eine Idee für eine V2-Version sein, obwohl dies den Preis im Vergleich zu den 130 Pfund, die es jetzt kostet, wahrscheinlich erheblich erhöhen würde.

WigiDash ist ein brillantes Tool für diejenigen, die keine 117 Makrotasten auf ihrer Tastatur haben möchten. Die visuelle Überwachung ist unerlässlich, wenn Sie mit dem Übertakten herumspielen oder nicht ständig mit Alt-Tab durch eine Reihe von Fenstern navigieren möchten. Es ist definitiv ein würdiger Konkurrent für verschiedene Stream-Decks, und ich bevorzuge den Touchscreen gegenüber geleeartigen Tasten, die sich wie schlechte Membrantasten anfühlen.