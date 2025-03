G.SKILL Trident Z5 Royal Neo

HQ

G.Skill stellt viele verschiedene RAM-Kits her, um es gelinde auszudrücken. Sie haben 40 verschiedene Serien, einige mit über 20 verschiedenen Produkten. Das liegt daran, dass G.Skill ziemlich verrückt nach RAM ist und so ziemlich jeden Typ, Zweck und jede Geschwindigkeit herstellt, die man sich in Schwarz, Silber, Gold, Weiß und einer Vielzahl von RGB-Varianten wünschen kann. Darüber hinaus eignen sie sich speziell für die Übertaktung von Intel-XMP oder AMD-Expo.

Das Besondere an diesem Set ist, wie Sie vielleicht erahnen können, die Kombination von Gold- oder Silberfarben mit einem kristallisierten Lichtstreifen. Dabei handelt es sich um CNC-gefrästes Aluminium mit einer Oberflächenbeschichtung (also nicht aus reinem Gold oder Silber) und es ist auf Hochglanz poliert. Das kristallisierte Lichtband ist eine spezielle Konstruktion, die das Licht viel besser als üblich streut und für ein weniger künstliches und helleres Licht sorgt. Man kann viel sagen, aber es sticht aus der Masse heraus und sieht ziemlich auffällig aus. Sogar die Box, in der sie geliefert wird, bietet das gewisse Etwas, eine Designphilosophie, von der andere lernen können.

Wir haben ein DDR5-Kit mit 2 x 16 GB getestet, das den wunderbaren Namen F5-6000J2836G16GX2-TR5NG trägt, das mit CL28-Timing ausgestattet ist, was ziemlich niedrig ist, und mit 6000 MHz läuft. Zwar ist dies schon seit einiger Zeit der optimale Punkt für AMD-CPUs, aber vor allem die X3D-Versionen sind deutlich flexibler und kommen problemlos mit höheren Geschwindigkeiten zurecht, was aber von CPU zu CPU unterschiedlich ist, sodass jeder Einzelne experimentieren sollte. Gut, dass man dieses Kit auch übertakten kann, wenn man möchte. Wir haben es "so wie es ist" getestet, aber normalerweise kann man die Spannung nur um etwa 10 % erhöhen, bevor die Dinge instabil werden. Wir hatten einen einzigen Swing von 1,40 auf 1,44, bei dem er leicht und stabil auf 6200 MHz erhöht werden konnte, aber darüber hinaus wird man wahrscheinlich auf Probleme stoßen.

Ein Timing von 28-36-36-96 ist nicht das schnellste auf dem Markt, aber es ist nah dran, und es ist viel enger als der Durchschnitt. Dies geschieht dadurch, dass G.Skill nicht nur bestehende Produkte umbenennt, sondern die Schaltkreise manuell abstimmt und eine kräftige 10-Lagen-Leiterplatte verwendet. Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob es funktioniert, bietet G.Skill eine eingeschränkte lebenslange Garantie. Und der Preis ist nicht zu beanstanden - unter 180 £ - und Sie können es wahrscheinlich billiger finden, wenn Sie suchen.

Dahinter steckt RAM mit Hynix A-Die, der von vielen als die beste Wahl bis zu Geschwindigkeiten von 7200 MHz und mit den besten - oder in dieser Welt engsten - Timings angesehen wird. Es hat auch den Vorteil, dass die Wärmeentwicklung minimiert wird. Wenn Sie diese Geschwindigkeiten überschreiten müssen, verwenden Sie in der Regel M-Die, das höher getaktet werden kann, aber auch viel heißer wird. A-Die ist auch mit dem Mainboard recht verzeihend.

G.Skill nennt es "Luxusklasse mit extremer Übertaktungsleistung DDR5-Speicher". Auf die Leistung kommt es an - oder besser gesagt, auf das Timing -, denn während man normalerweise auf Kapazität, Geschwindigkeit und Timing achtet, übertraf dieses CL28-Kit durchweg andere mit der gleichen Kapazität und Geschwindigkeit. Wir reden nicht viel - normalerweise mit einem einzigen FPS, manchmal mit zwei - aber genug, dass es ziemlich konsistent war. Dann muss es nur noch mit einer höheren Geschwindigkeit kombiniert werden, denn wenn es eine Sache gibt, die CUDIMM RAM - die auch G.Skill herstellt - gezeigt hat, dann ist es, dass es wieder auf die RAM-Geschwindigkeit ankommt. Aber deshalb ist es vielleicht noch wichtiger, sich mit der Optimierung des Timings zu befassen, insbesondere wenn Sie an einem ultrastabilen System festhalten möchten.

Besonders interessant ist jedoch das Tief von 0,1 %. Vor allem bei schweren Spielen gab es einen spürbaren Unterschied - wir sprechen von 30-40 % und oft mehr - und das wird das Erlebnis viel flüssiger machen. Insbesondere in diesem Fall, in dem ein X870E-Chipsatz mit einer X3D-CPU verwendet wurde, waren die Zahlen sogar noch höher, wenn V-Cache aktiviert war. Wenn Sie viele schwere Spiele ausführen, sollten Sie daher RAM mit einer niedrigen CAS-Bewertung in Betracht ziehen. Es geht nicht um durchschnittliche FPS, es geht darum, deine FPS von einem Einbruch und einem Erreichen von 60 auf plötzlich nur noch auf 95 zu heben. Und dann geht es darum, mit der höchstmöglichen Geschwindigkeit zu laufen, denn wenn es eine Sache gibt, die die neuen X3D-CPUs genießen, dann sind es höhere Geschwindigkeiten in Kombination mit einem engen Timing. Nun, ich habe auch ein wenig geschummelt, indem ich absichtlich RAM verglichen habe, die alle ein lockereres Timing hatten, aber das liegt einfach daran, dass der Markt hier unten nicht gerade überflutet ist - tatsächlich hören die meisten Hersteller bei CL30 RAM auf. Aber der Punkt ist, dass hinter scheinbar kleinen Verbesserungen etwas unter der Oberfläche steckt, und mit einem Preis von so niedrig wie dem Trident Z5 Royal Neo - und mit dem Potenzial zum Übertakten - gibt es keinen Grund, etwas zu kaufen, das langsamer ist. Und das mit schlechtem RGB obendrein...