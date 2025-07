Große Entlassungen bei der Warner Bros. Motion Picture Group

HQ

Warner Bros. entlässt etwa 10 % seiner Motion Picture Group. Stellenstreichungen werden in den Bereichen Marketing, Produktionsstrategie, Betrieb und Theaterprojekte zu verzeichnen sein.

Da Warner Bros. Discovery bis zum nächsten Jahr in zwei separate Einheiten aufteilen will, wird eine neue Struktur in den großen Studios von Warner und anderen Abteilungen eingeführt. In Vorbereitung auf diesen Schritt sagten die Chefs der Warner Bros. Motion Picture Group, Michael De Luca und Pam Abdy, dass sie Anfang des Jahres mit der Bewertung der aktuellen Struktur begonnen hätten.

"Die Erkundung führte zu wichtigen Gesprächen und Erkenntnissen, um besser zu verstehen, wie wir das Publikum erreichen, welche grundlegenden Veränderungen umgesetzt werden sollten, wenn Teams auf der ganzen Welt zusammenarbeiten, um die heutigen Kinobesucher gemeinsam zu begeistern, und was die Abteilung braucht, um erfolgreich zu sein", schrieben sie an die Mitarbeiter (via Deadline). "Wir wissen, dass Nachrichten wie diese nie einfach sind, und wir sind unseren scheidenden Teammitgliedern sehr dankbar, deren Beiträge während ihrer Zeit bei Warner Bros. Pictures einen bleibenden Einfluss auf uns beide und so viele von Ihnen hinterlassen haben. Sie alle haben vieles, worauf sie stolz sein können."

Warner Bros. hat ein eher durchwachsenes Jahr hinter sich, wenn es um Filmveröffentlichungen geht, aber insgesamt scheint es mit großen Gewinnern wie Sinners, A Minecraft Movie und Superman auf dem Vormarsch zu sein.