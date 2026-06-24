Griechenland sieht sich Streiks von Tourismus- und Gastgewerbearbeitern gegenüber.

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Griechenland sieht sich einem landesweiten 24-Stunden-Streik gegenüber, wie die griechische Zeitung Proto Thema und YLE berichteten.

Griechenland ist eines der beliebtesten Reiseziele im Sommer. Während des Streiks sind Proteste in der Hauptstadt Athen und mehreren anderen Städten geplant. Der Streik wurde von POEET, der Panhellenischen Föderation der Angestellten in der Lebensmittel- und Tourismusbranche, ausgerufen.

Die Streiks fordern unter anderem höhere Löhne. Die Streiks sind Teil einer umfassenderen Arbeitsaktion, an der Arbeiter aus mehreren Schlüsselsektoren der griechischen Wirtschaft beteiligt sind, darunter Bauwesen, Lebensmittel und Getränke, Einzelhandel und Beschäftigte der Regionalbehörden.