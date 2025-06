Greta Thunberg abgeschoben, nachdem Hilfsboot in Gaza von Israel abgefangen wurde Der Aktivist wurde nach einem gescheiterten Versuch, die Seeblockade zu durchbrechen, ausgewiesen, was eine erneute Debatte über die humanitäre Krise in Gaza auslöste.

HQ Die neuesten Nachrichten über Israel und Palästina . Am Dienstag haben die israelischen Behörden Greta Thunberg abgeschoben, nachdem sie sie an Bord eines unter britischer Flagge fahrenden Hilfsschiffs nach Gaza festgehalten hatten, das von den Seestreitkräften beschlagnahmt worden war, weil es gegen die langjährige Blockade verstoßen hatte.



Greta Thunberg, eine von einem Dutzend Aktivistinnen, die versuchten, symbolische Hilfsgüter zu liefern, wurde nach Frankreich geflogen, während andere gegen die Abschiebungsbefehle anfechten. Israel tat die Mission als "Pro-Hamas-Stunt" ab und versprach, die beschlagnahmte Hilfe über offizielle Kanäle umzuleiten. Greta Thunberg reist nach Gaza, um humanitäre Hilfe zu leisten (2. Juni 2025) // Shutterstock