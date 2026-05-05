Greta Gerwigs erster Narnia-Film feiert offiziell im Februar 2027 Premiere in den Kinos

Da die Dreharbeiten nun abgeschlossen sind und der Film in einem aktuellen Netflix-Teaser-Artikel erwähnt wird, sah es allmählich so aus, als würde Greta Gerwigs erster Film The Chronicles of Narnia noch vor Ende 2026 erscheinen. Das wird jedoch nicht der Fall sein.

In einem Tudum-Artikel wird bestätigt, dass Narnia: The Magician's Nephew, wie der Film genannt wird, Anfang 2027 Premiere feiern wird, beginnend mit einer Kinolaufzeit ab dem 12. Februar (mit IMAX-Präsenz) und einem Netflix-Debüt am 2. April.

Zum Thema dieses Films erklärt die aktuelle Zusammenfassung des Projekts: "Die für den Academy Award nominierte Filmemacherin Greta Gerwig bringt C. S. Lewis' geliebte Geschichte Der Neffe des Magiers zum ersten Mal auf die Leinwand in einem umfassenden Abenteuer, das Träumer jeden Alters einlädt, die Entstehung von Narnia zu erleben."

Freust du dich auf Gerwigs ersten Narnia-Film?