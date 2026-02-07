Der von Greta Gerwig inszenierte Narnia-Film von Netflix hat die Dreharbeiten abgeschlossen

Eine der größten Überraschungen, als Netflix seine Pläne für 2026 bekannt gab, war, dass das ambitionierte Narnia-Projekt unter der Regie von Greta Gerwig bis Ende des Jahres Premiere feiern wollte. Dies würde in einem gestaffelten Format stattfinden, wobei zunächst eine Kinopremiere ab dem 26. November stattfindet (wahrscheinlich eine kleine Kinopräsenz, wenn man das Setup von Netflix kennt...) bevor die große Streaming-Premiere am Weihnachtstag als großer Feiertags-Splash des Unternehmens stattfindet.

Nachdem dies geplant ist, wurde nun von NarniaWeb berichtet, dass die Dreharbeiten abgeschlossen sind, alles nach einer längeren als erwarteten Produktion, die etwa einen Monat länger dauerte als geplant, da sie wegen einer Verzögerung um einen Monat verspätet begann. Was die letztendliche Produktionsdauer betrifft, so erstreckte sie sich über einen Zeitraum von sechs Monaten, der sich ab August 2025 erstreckte.

Was die für die Produktion genutzten Drehorte betrifft, erklärt NarniaWeb, dass der Großteil der Dreharbeiten in London, Manchester und Bradford stattfand, obwohl Spezialeffekte diesen Städten wahrscheinlich viel hinzufügen und ihnen den typischen Narnia-Glanz verleihen werden.

Freuen Sie sich auf diese epische Narnia-Adaption?