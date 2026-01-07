Der von Greta Gerwig inszenierte Narnia-Film von Netflix feiert im November Premiere

Die große Filmergänzung für Netflix Ende 2025 war Rian Johnsons Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery, ein gefeiertes und mit Spannung erwartetes Projekt, das im November eine kurze Kinopremiere hatte und im Dezember dann auf der Streaming-Plattform erschien. Für 2026 wird es einen ähnlichen Plan geben, wenn auch einen, der Whodunnits gegen ein geliebtes Fantasy-Reich eintauscht.

Das spannende Reboot von Narnia, das kreativ von Greta Gerwig inszeniert wird, feiert Ende des Jahres Premiere. Wie in einem Netflix-Tudum-Artikel bestätigt wurde, wird der Film zunächst im November im Kino und IMAX-Debüt feiern, bevor er im Dezember auf die Streaming-Plattform kommt.

Es werden noch keine festen Daten genannt, und ebenso sind weitere Informationen sehr spärlich, da uns einfach die beiden folgenden Details mitgeteilt werden.

"Gerwig, deren Filme frische, originelle Wege in geliebte Geschichten gefunden haben, bringt ihre einzigartige Vision in Lewis' ikonische Welt, die in der Reihe Die Chroniken von Narnia erforscht wird."

"Während Details des kommenden Films hinter verzauberten Türen verschlossen bleiben, wird es ein Abenteuer sein, das sowohl langjährige Fans als auch neue Magiesucher einlädt."

Abgesehen davon, dass Gerwig als Regisseur sitzt, haben frühere Berichte besagt, dass Barbie und Sex Education Star Emma Mackay als die Weiße Hexe besetzt wurde, während Daniel Craig ebenfalls für eine Rolle diskutiert wurde. Natürlich wurde zu diesen Gründen nichts Offizielles bekannt gegeben, daher sind in naher Zukunft weitere Updates zu erwarten, während Netflix sich darauf vorbereitet, seine ambitionierte Neuinterpretation dieser epischen Fantasy-Geschichte zu beginnen.