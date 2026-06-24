Grand Theft Auto VI Preis, veröffentlichte Editionen sowie Dutzende neuer Screenshots

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Bevor die Vorbestellungen morgen live gehen, hat Rockstar offiziell die Ausgaben von Grand Theft Auto VI bekannt gegeben. Heutzutage sind wir es gewohnt, dass Spiele Vorbestellungsboni und Extras für Spieler erhalten, die etwas mehr für eine Deluxe Edition des Spiels bezahlen möchten. Rockstars neueste Open-World-Sandbox bildet da keine Ausnahme und wird zum Start mit mehreren Editionen sowie einem Vorbestellungsbonus erscheinen, der an die glorreichen Tage von Vice City erinnert.

Zunächst gibt es die Ultimate Edition, die eine ganze Reihe zusätzlicher Ingame-Gegenstände enthält, die du in Grand Theft Auto VI verwenden kannst, sowie einen höheren Preis von 99,99 $ im Vergleich zur Standard Edition von 79,99 $. Mehrere Fahrzeuge umfassen den '95 Grotti Cheetah, das Dinka Enduro Motorrad und das Crest Kayak aus Jason's Safehouse, das Wasserfahrzeug Shitzu Squalo und den '67 Vapid Dominator Buggy. Wo wir schon beim Thema Fahrzeuge sind, bekommst du auch Zugang zum Rideout Customs und One-Eyed Willies Mod-Shop sowie zum Ganado Retro Build Modkit.

Für Jason und Lucia gibt es auch viele Anpassungsmöglichkeiten in der Ultimate Edition, darunter Artikel in den Vice City Style-, Stock 305- und Goodtime Gear-Bekleidungsgeschäften sowie frische Frisuren und einige Tattoos. Es gibt noch mehr besondere Waffengegenstände von ihm und ihr, denn Spieler, die die Ultimate Edition kaufen, erhalten außerdem die Hawk & Little Morgan Revolver sowie personalisierte Looks für Jasons Girardi ES9-Pistole und Lucias Klose K17-Pistole.

Der Vorbestellungsbonus ist das Vintage Vice City Pack, das die '55 Vapid Stanier Limousine und Garage neben Ocean Beach sowie neue Outfits und Frisuren für Jason und Lucia enthält, inspiriert von den vergangenen Geschichten aus Vice City. Jeder, der das Spiel vor dem 20. November kauft, erhält Zugang zu diesem Pack.

Die Vorbestellungen für Grand Theft Auto VI gehen um Mitternacht am 25. Juni Ortszeit live. Man kann erwarten, dass Rockstars Website mit Käufern überfüllt ist, aber da alle Inhalte der Ultimate Edition digital zu sein scheinen, sollten Spieler sich keine Sorgen um Scalper oder Betrüger machen müssen. Leider ist für alle, die hoffen, eine physische Disc zum Spielen des Spiels zu haben, bestätigt, dass die physische Version von Grand Theft Auto VI einen Download-Code in der Box enthalten wird. Andererseits beginnt das Vorladen am 12. November, sodass wir am Starttag direkt ohne Installation einsteigen können.