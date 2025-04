GP von Saudi-Arabien: So sehen Sie die Formel 1 an diesem Wochenende und Zeiten aus Europa Hier und wo Sie das Rennen in Jeddah live verfolgen können.

HQ Die Formel 1 setzt ihre Asienroute an diesem Wochenende mit dem Großen Preis von Saudi-Arabien fort, einem der jüngsten Rennen des Kalenders, das 2021 erstmals ausgetragen wurde. Auf dem Jeddah Corniche Circuit befindet sich die Saison noch in einem frühen Stadium, es gibt keine klaren Favoriten... obwohl einige schüchterne Stimmen anfangen zu sagen, dass Oscar Piastri trotz seines jungen Alters nicht ausgeschlossen werden sollte und als Favorit auf den Fahrertitel angesehen werden sollte, da er besser abschneidet als Max Verstappen, sein Teamkollege bei McLaren, Lando Norris, und sicherlich besser als Lewis Hamilton, der sich noch an Ferrari gewöhnen muss. Es gibt also noch viel Ungewissheit und Spannung über diese Saison, die noch weit offen ist, obwohl sie von den McLaren-Jungs Norris (77 Punkte) und Piastri (74 Punkte) dominiert wird, gefolgt von Verstappen (69 Punkte), George Russel (63 Punkte) und Charles Leclerc (63 Punkte). Dahinter folgten 30 Punkte Rückstand auf Andrea Kimi Antonelli. Zeiten und wie man den GP von Saudi-Arabien sehen kann Der Große Preis von Saudi-Arabien beginnt am Freitag, den 18. April, um 14:30 Uhr BST, 15:30 Uhr MESZ, mit dem ersten Training, gefolgt vom zweiten Training um 18:00 Uhr BST, 19:00 Uhr MESZ. Das dritte und letzte Training findet am Samstag, den 19. April um 14:30 Uhr BST, 15:30 Uhr MESZ statt.

Qualifikationsrennen: 18:00 Uhr BST / 19:00 Uhr MESZ (Samstag, 19. April)



Rennen: 18:00 Uhr BST / 19:00 Uhr MESZ (Sonntag, 20. April)

Wo kann man die Formel 1 aus Europa sehen? Wie üblich ist die Formel 1 in der Regel auf kostenpflichtige Kanäle beschränkt. Dies ist eine Liste der offiziellen Formel-1-Übertragungen in einigen europäischen Märkten, aber Sie können die vollständige Liste auf F1.com einsehen.

Belgien: RTBF/Play Sports



Dänemark: TV3/Viaplay



Frankreich: Canal+



Deutschland: Sky Deutschland/RTL



Italien: Sky Italia



Norwegen: Viaplay/ V sport 1



Portugal: DAZN



Spanien: DAZN



Vereinigtes Königreich und Irland: Sky Sports/Channel 4

cristiano barni / Shutterstock